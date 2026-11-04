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mercoledì 4 novembre 2026

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Un vip in convento, il nuovo programma di Real Time con Mariana D’Amico

Un vip in convento, il nuovo programma di Real Time con Mariana D’Amico
Mariana D’Amico (Foto Instagram @marianadamicore)
LaPresse
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L’agente immobiliare di “Casa a prima vista” trascorrerà tre giorni nel monastero di Sant’Anna

Real Time lancia un nuovo reality: “Un vip in convento”. La protagonista è Mariana D’Amico, agente immobiliare nota per “Casa a prima vista”, altro programma di punta di canale 31. Trascorrerà tre giorni nel monastero di Sant’Anna, a Bastia Umbra, condividendo preghiera e lavoro con le monache benedettine. Ad accoglierla ci saranno Madre Noemi, Suor Myriam, Suor Debora e Suor Eleonora, famose per il programma “La cucina delle monache”, in onda su Food Network.

Lo speciale “Un vip in convento” va in onda oggi, mercoledì 4 novembre, alle 21.40, su Real Time. Si può vedere anche in streaming su Discovery+.

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