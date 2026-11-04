Ascolti tv 3 novembre 2026: altro flop Monteleone, bene Verità nascoste e DiMartedì

Gli ascolti tv di martedì 3 novembre 2026 premiano Tale e Quale Show, mentre Filorosso di Antonino Monteleone fa registrare un altro flop. Nella prima serata di Rai 1 Tale Quale Show ottiene il 18,8% di share con 2 milioni 653 mila spettatori, aggiudicandosi il prime time.

Filorosso poco sopra al 2%

Su Rai 2, il film Un uomo sopra la legge è stato visto da 699 mila spettatori con il 4% di share, mentre su Rai 3 Filorosso ottiene il 2,1% di share con 287 mila spettatori. In seconda serata, lo speciale Porta a Porta dedicato alle elezioni americane di Midterm 2026 realizza il 12,7% di share con 547 mila spettatori. Nel preserale di Rai 1 vince L’Eredità al 26,1% di share con 4 milioni 518 mila spettatori e, in access prime time, Cinque minuti ottiene il 20,6% di share con 4 milioni 130 mila spettatori, seguito da Affari tuoi al 21,5% di share con 4 milioni 463 mila spettatori. Su Rai 3, nello stesso segmento, Blob di tutto di più è al 5,3% di share con 995 mila spettatori, Generazione bellezza al 4,1% con 819 mila spettatori, Il cavallo e la torre al 5,9% con 1 milione 186 mila spettatori e la soap Un posto al sole al 6,8% di share con 1 milione 419 mila spettatori. Nel daytime di Rai 1, UnoMattina News segna il 17,5% di share con 683 mila spettatori, mentre UnoMattina News Extra ottiene il 22,3% di share con 975 mila spettatori. A seguire, i funerali di Stato per i militari italiani caduti in Bosnia sono stati visti da 916 mila spettatori, pari al 21,2% di share. Storie italiane è al 14,7% con 738 mila spettatori, E’ sempre mezzogiorno! al 17% con 1 milione 533 mila spettatori, La volta buona dal 14% di share con 1 milione 427 mila spettatori della prima parte sale al 18,2% di share con 1 milione 522 mila nella seconda. Il Paradiso delle signore realizza il 18,1% di share con 1 milione 440 mila spettatori e Vita in diretta il 18,7% di share con 2 milioni 53 mila spettatori. Su Rai 2, I Fatti Vostri realizza il 6,6% di share con 359 mila spettatori nella prima parte e il 7,7% di share con 656 mila spettatori nella seconda parte, Tg2 costume e società il 7,9% di share con 975 mila spettatori e Tg2 Medicina 33 il 7,6% di share con 924 mila spettatori, 2 di picche il 5,5% di share con 654 mila spettatori, Ore 14 Giorno ottiene il 7,6% di share con 794 mila spettatori. BellaMa’ passa dal 5,6% di share con 459 mila spettatori della prima parte al 7,5% di share con 587 mila spettatori della seconda, seguito da La Porta magica al 5,6% di share con 497 mila spettatori. Su Rai 3, Tgr-Buongiorno Italia realizza l’11,9% di share con 466 mila spettatori e Tgr-Buongiorno Regione il 12,5% di share con 579 mila spettatori. Agorà è al 5,9% di share con 264 mila spettatori, Agorà Extra al 5,2% e 222 mila spettatori, Elisir al 6,5% con 326 mila spettatori e Geo all’11,7% di share con 1 milione 210 mila spettatori.

Verità Nascoste all’8.3% di share

Su Canale5 Il Meglio di Zelig 30 ha conquistato 1.276.000 spettatori con uno share del 10.8%. Su Italia1 L’uomo d’acciaio ha fatto registrare 737.000 spettatori con il 4.6%. Su Rete4, Verità Nascoste ha totalizzato 1.179.000 spettatori pari all’8.3% di share. Su La7 DiMartedì ha raggiunto 1.600.000 spettatori e il 10.5%. Su Tv8 X Factor ha ottenuto 563.000 spettatori per il 4.3%. Sul Nove Un Natale da Cenerentola ha radunato 338.000 spettatori con il 2.1%.