Grande Fratello Vip 2026, Adriano Celentano: “Concorrenti costretti a fare il gioco più sporco possibile”

Adriano Celentano si scaglia contro il Grande Fratello Vip 2026. “Ieri sera in televisione mi è caduto l’occhio sul ‘Grande Fratello’, una trasmissione che non sarebbe neanche male se non fosse che a un certo punto della serata inizia un gioco alquanto disgustoso”, ha scritto il cantante in un post pubblicato sui social, criticando l’ultima puntata del reality show caratterizzata da un gioco a staffetta in cui sono stati utilizzati cibi e palloncini, oggetti che i concorrenti del reality si sono dovuti scambiare.

“La scena inizia attorno ad un tavolo dove i concorrenti, senza adoperare le mani, devono passarsi di ‘bocca in bocca’ un palloncino pieno d’acqua, seguito poi da una lacrimante cipolla e da una mozzarella. Il tutto imbevuto dalla saliva di ognuno dei concorrenti costretti da Mediaset a fare il gioco più sporco possibile”. Tra le reazioni al post c’è anche quella di Selvaggia Lucarelli, opinionista della trasmissione, che ha detto: “‘Non sarebbe male’ detto da te vale anche un po’ di mononucleosi”.