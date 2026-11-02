Tale e Quale Show 2026, ospiti e anticipazioni della puntata del 3 novembre

La sfida per il titolo di campione di Tale e Quale Show 2026 entra sempre più nel vivo e, per questa settimana, cambia eccezionalmente giorno: martedì 3 novembre, alle ore 21.30 su Rai1, anziché nella consueta collocazione del mercoledì, Carlo Conti tornerà in diretta dagli Studi televisivi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, con la settima puntata del varietà. Sarà una serata speciale anche per il suo valore solidale: in occasione della campagna “I Giorni della Ricerca” di AIRC, Carlo Conti, storico Ambassador AIRC, con il supporto della giuria e degli artisti, inviterà il pubblico a sostenere il lavoro dei ricercatori.

Il risultato della sesta puntata e i nuovi personaggi

La sesta puntata ha visto trionfare Selma, protagonista di una straordinaria interpretazione di Dionne Warwick, Andrea Perroni, è arrivato secondo e Roberta Morise, terza. Ora per gli undici protagonisti è tempo di nuove trasformazioni. Jasmine Carrisi vestirà i panni di Claudia Mori mentre Maddalena Corvaglia si trasformerà in Nicole Kidman, Roberta Morise sarà Noemi, Paola Perego interpreterà Patti Smith, Anna Pettinelli si confronterà con Wanda Osiris e Selma, reduce dal successo della scorsa settimana, proverà a ripetersi nelle vesti di Donna Summer. Stefano Meloccaro omaggerà poi Bruno Lauzi e Max Paiella affronterà la sfida di interpretare Phil Collins, Andrea Perroni sarà Vasco Rossi mentre Vladimir Randazzo vestirà i panni di Francesco Sarcina. Spazio, come sempre, anche ai ‘duetti impossibili’ di Flavio Insinna e Gabriele Cirilli, che questa volta daranno vita a una coppia davvero sorprendente: Frank Sinatra e Lino Banfi.

I giudici e gli ospiti

A valutare le performance saranno Elettra Lamborghini, Alessandro Siani e Cristiano Malgioglio, affiancati per l’occasione da due giudici speciali, Serena Rossi e Nicola Savino: tutti saranno chiamati a stilare la propria classifica e a contribuire al verdetto della serata. Anche il pubblico da casa potrà partecipare alla gara attraverso i social del programma, Instagram, Facebook e X, esprimendo le proprie preferenze. Le tre performance più votate riceveranno rispettivamente 5, 3 e 1 punto, che si aggiungeranno a quelli assegnati dalla giuria. Al termine della puntata sarà proclamato un nuovo vincitore, mentre la classifica generale aggiornata renderà ancora più serrata la sfida per conquistare il titolo di ‘Campione di Tale e Quale Show 16’. Tutte le interpretazioni saranno rigorosamente dal vivo, con gli arrangiamenti musicali del maestro Pinuccio Pirazzoli e le coreografie di Fabrizio Mainini e del corpo di ballo. Fondamentale, come sempre, sarà il lavoro dietro le quinte, tra trucco, acconciature, costumi e preparazione artistica, per rendere ogni trasformazione il più possibile fedele all’originale. A seguire quotidianamente i concorrenti saranno i vocal coach Dada Loi, Antonella Pepe, Matteo Becucci e Antonio Mezzancella, insieme all’actor coach Emanuela Aureli. “Tale e Quale Show” è prodotto dalla Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Endemol Shine Italy. La regia è di Maurizio Pagnussat.