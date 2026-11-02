Iva Zanicchi, “vaffa” a Mediaset in diretta tv per Ok il prezzo è giusto

Iva Zanicchi ieri si era sfogata a ‘Domenica In’, lamentandosi di non essere stata chiamata da Mediaset, pronta a riproporre ‘Ok il prezzo è giusto, condotto per anni dalla cantante. Oggi si è voluta scusare. “Ci tengo a ribadire che quanto espresso corrisponde esattamente a ciò che penso. Credo che mi fosse dovuta almeno una telefonata, visto il rapporto che ho sempre avuto con Mediaset e questa trasmissione che ho condotto e amato per undici anni”. “Avrei preteso che Mediaset mi facesse una telefonata per dire ‘guarda Iva, rifacciamo ‘Ok il prezzo è giusto’. Ma andate a f… Va“, aveva detto Zanicchi, che oggi si è scusata “per la parola ‘forte’ che ho usato e che avrei potuto evitare. Ma sono io, schietta e sincera come sempre”. Zanicchi ha quindi rinnovato “l’augurio di un grande successo anche alla nuova conduzione”, ribadendo, però, che “sarebbe stato corretto, prima che fosse pubblico ovunque, dirlo anche a me”.