Elezioni midterm Usa 2026: dove seguirle in tv, tutte le dirette e le maratone notturne

Le elezioni midterm del 2026 in programma negli Usa nella notte tra martedì 3 e mercoledì 4 novembre saranno seguite con grande attenzione anche dai media italiani, che hanno già annunciato un vasto programma di dirette tv e ‘maratone’ notturne. Una scadenza alla quale tutto il mondo guarda, le elezioni americane di metà mandato presidenziale.

Sulla Rai lo Speciale di Porta a Porta

Al Midterm e ai suoi risultati la Rai dedicherà un’informazione capillare che – già nelle primissime ore di mercoledì 4 – attraverserà reti, testate e offerta digital. Su Rai 1, in particolare, Porta a Porta in collaborazione con il Tg1 andrà in onda in diretta a partire dalle 24.15 e fino alle 04.00, con lo ‘Speciale Midterm 2026. La notte in cui Trump si gioca il futuro’. Numerosi gli ospiti di Bruno Vespa, in studio e in collegamento, per seguire l’andamento dei risultati in tempo reale, dai primi sondaggi ed exit pool allo spoglio dei seggi: politici della maggioranza e dell’opposizione, giornalisti delle principali testate, analisti, corrispondenti e inviati dagli Stati Uniti, in particolare Washington, Texas e Michigan.

Sulla stessa rete, dalle 4.50, linea a RaiNews24, che sarà anche ininterrottamente in diretta sul proprio canale all news con i risultati in tempo reale. Alle 7.10, ulteriori notizie nello Speciale Tg1. Sempre mercoledì 4 novembre, su Rai 2, Il Tg2 dedicherà al Midterm due edizioni speciali, alle 10.00 e alle 18.00, oltre a Tg2 Post delle 21.00.Su Rai3, Tg3 Linea Notte sarà in onda dalla mezzanotte e il Tg3 proporrà due edizioni speciali, alle 12.25 e alle 16.15.

Ampio spazio alla consultazione americana anche in tutte le consuete edizioni dei Tg. Il Giornale Radio Rai seguirà con un suo inviato negli Stati uniti le elezioni di midterm, che verranno raccontate in tutte le edizioni di Gr1, Gr2 e Gr3. Se ne occuperanno anche diversi programmi di Radio1 e – sempre su Radio 1 – dalle 9 alle 10 del 4 novembre andrà in onda uno speciale con collegamenti, ospiti e approfondimenti. Su RaiNews.it, il portale web e social dell’informazione, ci sarà una maratona con aggiornamenti multimediali minuto per minuto. Lo streaming degli speciali Rai, i commenti, i contributi di corrispondenti e inviati dei Tg. Aggiornamenti sul canale YouTube e su tutti i profili social.

Mediaset, gli speciali di Quarta Repubblica e Tg5

Anche l’informazione Mediaset si occuperà di seguire le elezioni di metà mandato negli Stati Uniti con una programmazione dedicata su Retequattro e Canale 5.

Nella notte tra il 3 e il 4 novembre, su Retequattro, ‘Verità Nascoste’ con Milo Infante sarà in onda con i primi risultati elettorali, passando poi la linea allo ‘Speciale Quarta Repubblica – Midterm’ con Nicola Porro, fino alle 6.00.

Gli approfondimenti sulla tornata elettorale proseguiranno nella mattinata di mercoledì 4 novembre su Canale 5 dalle ore 6.00 alle ore 08.00 con ‘Speciale Tg5 – Midterm, quale America?’, condotto da Cesara Buonamici. In seconda serata, dopo la prima puntata della terza stagione di ‘Viola come il mare’, è previsto un nuovo Speciale TG5.

Spazio al voto americano anche in prima serata su Retequattro con ‘È sempre Cartabianca’ condotto da Bianca Berlinguer. Nel corso della giornata di mercoledì 4 novembre saranno costanti gli aggiornamenti nelle edizioni dei tg e nei programmi di approfondimento Mediaset.

La7, torna la #Maratonamentana

Una notte di approfondimento e aggiornamento in diretta anche su La7 per seguire i Midterm americani. Il 4 novembre, dalle 00.30 alle 07.30, torna la #Maratonamentana, lo speciale condotto dal direttore del TGLa7 Enrico Mentana, interamente dedicato alle elezioni di metà mandato negli Stati Uniti.

Nel corso delle sette ore di diretta, Mentana seguirà l’andamento del voto, i primi risultati e le reazioni politiche, con collegamenti, analisi e il contributo di giornalisti, esperti e ospiti in studio. Un appuntamento per raccontare e interpretare un passaggio decisivo della politica americana, il cui esito avrà ripercussioni sugli equilibri politici degli Stati Uniti e sugli scenari internazionali.

La notte elettorale su Sky TG24

Martedì 3 novembre, dalle 22.30, Sky TG24 seguirà le elezioni di midterm negli Stati Uniti con ‘Midterm 2026, America al voto’, uno speciale monografico condotto da Liliana Faccioli Pintozzi e Marco Congiu, con collegamenti in diretta dagli Stati Uniti, analisi e aggiornamenti sui risultati nel corso della notte e della giornata successiva.

Sul campo, Sky TG24 seguirà le diverse fasi del voto con Federico Leoni da Washington DC, Cristiana Mancini dal Texas e Iacopo Luzi dal Michigan, per raccontare le dinamiche locali e raccogliere reazioni e testimonianze dai territori chiave della competizione. Uno spazio centrale sarà dedicato alla lettura dei dati: lo Sky Cube si trasformerà infatti nella data room, dove Roberto Palladino e Alberto Giuffrè racconteranno exit poll, risultati e approfondimenti per analizzare in tempo reale l’andamento del voto. La copertura si avvarrà inoltre della collaborazione di YouTrend e di Lorenzo Pregliasco, per offrire strumenti di analisi e chiavi di lettura dei risultati.

Nel corso dello speciale interverranno ospiti del mondo della politica, giornalisti e analisti geopolitici, per approfondire gli scenari che emergeranno dalle urne e le possibili conseguenze per gli Stati Uniti e per gli equilibri internazionali, tra cui: Roberto D’Alimonte, Docente di Sistema Politico Italiano, Luiss; Marco Bardazzi, giornalista; Marta Dassù, Direttrice Aspenia; Alessia De Luca, Senior Advisor e Responsabile Daily Focus, ISPI; Mario Del Pero, Professore di Storia Internazionale, Sciences Po; Mattia Diletti, Professore di Sociologia dei fenomeni politici, Sapienza Università di Roma; Arianna Farinelli, Politologa e scrittrice; Antonio Monda, Professore, New York University e scrittore; Maurizio Massari, Già Rappresentante permanente d’Italia presso le Nazioni Unite e Mariangela Zappia, Presidente ISPI e già Ambasciatrice a Washington DC.