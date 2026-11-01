Ascolti tv 31 ottobre 2026, Tu Si Que Vales contro Ballando Con le Stelle: chi ha vinto la sfida dello share

Ancora testa a testa tra Tu Si Que Vales e Ballando Con le Stelle nella sfida degli ascolti. Nella serata di ieri, sabato 31 ottobre 2026, su Rai1, Ballando con le Stelle conquista 2.461.000 spettatori pari al 23.6% di share. Su Rai2 S.W.A.T. ottiene 678.000 spettatori pari al 4.2%. Su Rai3, Sapiens – Un Solo Pianeta raggiunge 479.000 spettatori e il 3.3%. Su Canale5 Tú Sí Que Vales si ferma a 3.177.000 spettatori con uno share del 22.5%. Su Italia1 L’era glaciale 5 – In rotta di collisione è visto da 553.000 spettatori (3.4%). Su Rete4 il classico Le ali della libertà totalizza 462.000 spettatori (3.3%). Su La7 In Altre Parole conquista 1.027.000 spettatori con il 6.1%. Su Tv8 4 Ristoranti viene visto da 218.000 spettatori (1.3%). Sul Nove Accordi & Disaccordi cattura infine l’attenzione di 478.000 spettatori con il 3.3% di share.

Gli ascolti Mediaset

Ieri, sabato 31 ottobre, le Reti Mediaset sono risultate leader sul pubblico totale nelle seguenti fasce: totale giornata: 3.092.000 spettatori totali (38.49% di share individui). Prima serata: 6.372.000 spettatori totali (37.82% di share individui). Seconda serata: 3.694.000 spettatori totali (39.57% di share individui). TG5: l’edizione delle ore 20.00 è leader dell’informazione sul target commerciale con il 19% di share e 2.952.000 spettatori totali; quella delle ore 13.00 è la più vista con 2.627.000 spettatori totali e il 21.50% di share individui. Da segnalare in particolare su Canale 5 in access prime time “La Ruota della Fortuna” ottiene 3.449.000 spettatori totali con il 19.88% di share individui. A seguire, quinta vittoria consecutiva per “Tú Sí Que Vales” che si aggiudica la serata con 3.177.000 spettatori totali e il 22.47% di share individui (24.3% share commerciale). Il programma ha raggiunto picchi di e 4.002.000 spettatori totali. In seconda serata, molto bene lo speciale del TG5 ‘America al bivio’ che registra 683.000 spettatori totali con il 18.79% di share individui.In day time e preserale: “Tutto per la mia famiglia”: 1.939.000 spettatori totali con il 18.35% di share individui. “Forbidden Fruit”: 1.941.000 spettatori totali con il 21.11% di share individui. “Verissimo”: l’appuntamento del sabato si conferma leader di fascia con il 19% di share individui e 1.770.000 spettatori totali; a seguire, “Verissimo giri di valzer” segna 1.845.000 spettatori totali con il 16.75% di share individui. “Caduta libera!” al vertice del preserale sul target commerciale con il 16.35% di share e 2.190.000 spettatori totali.

Su Retequattro in access prime time, “Realpolitik”, informa, nella prima parte, 746.000 spettatori totali e, nella seconda, 521.000 spettatori totali. In day-time, “Diario del Weekend” registra il 4.82% di share individui. “La Promessa” ottiene il 5.34% di share individui con 856.000 spettatori totali. Canali tematici in prime-time, il totale delle reti tematiche Mediaset (Iris, TopCrime, La5, Mediaset Extra, Mediaset Italia 2, 20, Focus, Cine34, TwentySeven) segna il 10.32% di share sul target commerciale; in particolare sul 20, in prima serata, il film “Into the sun” segna 292.000 spettatori totali con l’1.90% di share sul target commerciale; su Iris, in prime-time, il film “Spy game” totalizza 265.000 spettatori totali con l’1.95% di share sul target commerciale.