L’attore Francesco Pompilio morto a 49 anni: aveva lavorato con Checco Zalone in “Buen Camino”

È morto a 49 anni Francesco Pompilio, attore pescarese che nel corso della sua carriera ha lavorato in televisione, al cinema e a teatro. Tra le sue interpretazioni più note quelle in ‘Il Paradiso delle Signore‘, ‘Ripley‘, ‘Prisma‘ e ‘Finalmente l’alba‘. Aveva preso parte anche a ‘Buen Camino‘, l’ultimo film di e con Checco Zalone.

Fil5 Agency, che lo rappresentava, lo ha ricordato così su Facebook: “Francesco era un’anima generosa che ha scelto di fare del palcoscenico e dello schermo lo specchio della propria umanità, regalando a tutti noi frammenti di verità attraverso ogni personaggio che ha interpretato. La recitazione per lui non era un semplice mestiere, ma una vocazione vissuta con rigore, passione e un rispetto immenso per il pubblico e per i colleghi”.