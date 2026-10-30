Accesso Archivi

Accesso Archivi

venerdì 30 ottobre 2026

Ultima ora

L’attore Francesco Pompilio morto a 49 anni: aveva lavorato con Checco Zalone in “Buen Camino”

L’attore Francesco Pompilio morto a 49 anni: aveva lavorato con Checco Zalone in “Buen Camino”
Un selfie di Francesco Pompilio e Checco Zalone. (Foto: Instagram, Francesco Pompilio)
Redazione
Redazione
Seguici su
Google Discover

Era un volto noto del piccolo schermo grazie anche alla sua partecipazione a “Il Paradiso delle Signore”

È morto a 49 anni Francesco Pompilio, attore pescarese che nel corso della sua carriera ha lavorato in televisione, al cinema e a teatro. Tra le sue interpretazioni più note quelle in ‘Il Paradiso delle Signore‘, ‘Ripley‘, ‘Prisma‘ e ‘Finalmente l’alba‘. Aveva preso parte anche a ‘Buen Camino‘, l’ultimo film di e con Checco Zalone.

Fil5 Agency, che lo rappresentava, lo ha ricordato così su Facebook: “Francesco era un’anima generosa che ha scelto di fare del palcoscenico e dello schermo lo specchio della propria umanità, regalando a tutti noi frammenti di verità attraverso ogni personaggio che ha interpretato. La recitazione per lui non era un semplice mestiere, ma una vocazione vissuta con rigore, passione e un rispetto immenso per il pubblico e per i colleghi”. 

© Riproduzione Riservata