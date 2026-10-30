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venerdì 30 ottobre 2026

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Grande Fratello Vip 2026 stasera in diretta, si decide il primo finalista: anticipazioni

Grande Fratello Vip 2026 stasera in diretta, si decide il primo finalista: anticipazioni
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Puntata già decisiva del talk show: nella Casa si festeggia Halloween e torna il primo amore di Carmen Di Pietro

Venerdì 30 ottobre, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con Grande Fratello Vip 2026, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Ilary Blasi. Con lei, in studio, Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli.

Dal verdetto del televoto il primo finalista

Per i concorrenti finiti in nomination, Alessandro Roncaccia, Alex Belli, Federica Morello, Jonathan Kashanian, Marina La Rosa e Piera Meloni un esito inaspettato e sorprendente: stasera il verdetto del televoto decreterà, non solo il secondo concorrente che rischia l’eliminazione, ma soprattutto il primo finalista di questa edizione. Come reagirà la Casa alla notizia? E come cambieranno gli equilibri dopo questa elezione?

I contrasti nella Casa

Ancora molto acceso il contrasto tra Marina La Rosa e Alessandro Roncaccia contro Alex Belli e stasera sono pronti a combattere fino all’ultima critica. Ma non solo, infatti, si aprono anche nuovi fronti di tensione: Carmen Di Pietro, Valeria Marini e Alex Belli si ribellano e contestano atteggiamenti e modi di essere degli altri inquilini. Dopo più di un mese di convivenza, antipatie e insofferenze non possono essere più taciute. E stasera verranno a galla. Tutti i dubbi su Piera Meloni e Alessandro Roncaccia: la coppia ormai non si nasconde più, ma intanto tra i coinquilini serpeggiano i giudizi negativi, anche tra i più insospettabili.

Ecco il primo amore di Carmen Di Pietro

Appello accolto per Carmen Di Pietro: Grande Fratello ha assecondato la richiesta di Marina La Rosa e stasera Luigi, il primo amore di Carmen, entrerà nuovamente in Casa per un appuntamento speciale. Una sorpresa tanto attesa: la mancanza della propria famiglia diventa sempre più intensa per Andreas Müller. Stasera potrà abbracciare sua moglie Veronica e avere finalmente notizie delle sue bambine.

Gli inquilini insieme per Halloween

Insieme per Halloween: gli inquilini hanno unito forze e talento per preparare una esibizione “mostruosa”. Guendalina Tavassi e Giulia Provvedi, invece, ancora non sanno che una sfida, a dir poco paurosa, le aspetta. In palio un premio ambito da tutti i concorrenti… Di cosa si tratta?

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