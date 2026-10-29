Pechino Express 2027, svelati i concorrenti e il cast ufficiale: da Rocco Siffredi a Franceska Nuredini

Parte la nuova stagione di Pechino Express. Svelate le coppie in gara della prossima edizione del programma Sky Original prodotto da Banijay Italia, che partirà nel 2027. Alla conduzione, come di consueto, Costantino della Gherardesca, che accompagnerà i concorrenti ne ‘La rotta dei due Oceani’, tra Cile, Argentina e Brasile. Le coppie viaggeranno attraverso i deserti cileni, le cime delle Ande, le pianure argentine fino alle incredibili cascate di Iguazù, e poi da lì nel Pantanal brasiliano, lungo le vie delle miniere d’oro e fino a Rio de Janeiro.

Ecco, quindi, le dieci coppie di viaggiatori della prossima edizione di ‘Pechino Express – La rotta dei due Oceani’.

ROCCO SIFFREDI E RÓZSA TASSI

Rocco Siffredi, 62 anni, e Rózsa Tassi, 54 anni, sono marito e moglie: sposati dal 1993, hanno due figli, il trentenne Lorenzo e il ventisettenne Leonardo. Rocco è un’icona mondiale nel settore del porno e Rózsa è un’ex modella ungherese naturalizzata italiana. Nel 1990 viene eletta Miss Ungheria, pochi mesi dopo conosce Rocco e inizia con lui una storia d’amore che va avanti da oltre 30 anni. Accanto a lui prende parte a un’unica esperienza nel cinema hard, per poi scegliere di allontanarsi definitivamente dalle scene e dedicarsi alla propria famiglia.

FRANCESKA NUREDINI E GINEVRA FESTA

Franceska Nuredini e Ginevra Festa sono due ballerine professioniste e legate da una fortissima amicizia. La prima, 25 anni, ha origini albanesi, è nata a Subiaco (Roma) ma cresciuta a Genova. Ha preso parte a numerose produzioni e ha fatto parte del corpo di ballo di importanti artisti, tra cui Elodie, con cui è anche nata una storia d’amore. La seconda ha 27 anni e il grande pubblico l’ha conosciuta grazie alla sua partecipazione a ‘Striscia la Notizia’, dove si è esibita come Velina.

BENJI & FEDE

Benji & Fede, sono amici, cantanti e musicisti. Dal debutto nel 2015 le loro hit scalano le classifiche, i primi album conquistano numerose certificazioni d’oro e di platino e il successo discografico li porta sui palchi dei principali club, festival e palazzetti italiani e li porta a scalare anche le classifiche dei libri. Nel 2020, dopo anni trascorsi insieme tra musica, successi e vita condivisa, arriva la decisione di separarsi. Nel 2024 scelgono di ritrovarsi e annunciano la reunion con il progetto ‘REWIND’.

ALESSIA LANZA E ANDREA FRATINO

Alessia Lanza e Andrea Fratino sono due content creator popolarissimi sui social. Alessia, 26 anni, cresce tra le montagne piemontesi e si trasferisce giovanissima a Milano. Inizia a creare contenuti a sedici anni, diventando una delle creator italiane più riconoscibili della sua generazione. Andrea, 25 anni, cresce ad Arluno (Milano). Nel 2021 partecipa a ‘La Caserma’ e successivamente intraprende un percorso sui social dove sviluppa un racconto legato soprattutto alla sua grande passione per il calcio, tra video, vlog e sfide.

ANDREW HOWE E TOMMASO MARINO

Andrew Howe e Tommaso Marino sono due sportivi professionisti di grande successo nelle rispettive discipline, nonché due grandi amici nella vita. Andrew ha 41 anni, è nato a Los Angeles e cresciuto a Rieti. Vicecampione del mondo e campione europeo nel salto in lungo, detiene il record italiano di 8,47 metri, ancora imbattuto da oltre 19 anni. Nato a Siena 40 anni fa, Tommaso è stato un cestista professionista per oltre 21 anni e ora è una delle voci più autorevoli del basket, commentando di notte le partite di NBA e seguendo di giorno il campionato italiano.

CLEO UNGARELLI E DANI PICCIRILLO de ‘Le Bambole di Pezza‘

Martina “Cleo” Ungarelli, 31 anni, e Daniela “Dani” Piccirillo, 46 anni, sono due delle componenti della rock band al femminile ‘Le Bambole di Pezza‘. Cleo è la voce della band, Dani è una delle fondatrici ed è chitarrista ritmica e corista.

ANGELA “BELLA FISICA” LIN E ALESSANDRO ZHU

Angela Jianhua Lin, conosciutissima online come “Angela Bella Fisica”, e Alessandro Zhu sono madre e figlio. Angela ha 62 anni, è una commerciante e creator diventata famosissima sui social grazie ai video girati nel suo negozio di Roma, l’“AN Megastore”, nel quartiere Ostiense. Alessandro, 34 anni, è nato e cresciuto a Roma ed è descritto da tutti come “romano al 100%”, sia nell’accento sia nel carattere e rappresenta bene la “seconda generazione” cresciuta in Italia.

DANILO DA FIUMICINO E ALESSANDRO PIERAVANTI

Danilo da Fiumicino (vero nome: Danilo Contaldo), 47 anni, e Alessandro Pieravanti, 41, sono due tra i più popolari podcaster italiani: hanno ideato e conducono ‘De Core’, il podcast di interviste a cuore aperto dedicato a musica, cinema, sport e cucina (sempre nella Top 10 di Spotify), in cui ospitano protagonisti dello spettacolo e della cultura italiana. Danilo è anche speaker radiofonico e autore, mentre Alessandro è anche musicista e autore, noto soprattutto per essere stato co-autore della prima sigla di ‘Suburra’.

RICCARDO DE MARCO (DeNa) E MARIA BOSCO (MeriBì)

Riccardo De Marco, conosciuto come “DeNa”, è un 30enne nato a Negrar di Valpolicella (Verona); Maria Bosco, per il pubblico MeriBì, è una 33enne di Segrate (alle porte di Milano). Entrambi lavorano in ‘Geopop‘: lui è un chimico e divulgatore scientifico, lei è laureata in matematica e ingegneria matematica.

ELISABETTA E MARZIA GREGORACI

Elisabetta e Marzia Gregoraci sono sorelle, nate a Soverato (in provincia di Catanzaro). Elisabetta ha 46 anni e dopo aver mosso i primi passi nel mondo della moda, partecipando a concorsi di bellezza, si afferma come showgirl diventando un volto noto del piccolo schermo italiano. La sua carriera è decollata nei primi anni 2000 grazie alla partecipazione a diversi programmi tv, ma la vera popolarità è arrivata con la conduzione di format di successo, tra cui ‘Buona Domenica’, ‘Made in Sud’ e ‘Battiti Live. La sua vita privata è stata al centro dell’attenzione mediatica per il suo matrimonio con l’imprenditore Flavio Briatore, da cui ha avuto suo figlio Nathan. Lontana dai riflettori, invece, Marzia (44 anni) si è costruita una carriera nel settore immobiliare: oggi è agente specializzata nel luxury e imprenditrice nel campo delle ristrutturazioni.