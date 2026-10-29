Fiorello e lo spoiler su Amadeus a La Pennicanza: “Condurrà Passaparola”

Nell’appuntamento odierno con La Pennicanza, Fiorello si è lasciato andare all’ennesimo ‘spoiler‘, stavolta verso il suo amico e collega Amadeus. In apertura di trasmissione, però, è stato il momento di un grande nome del cinema italiano arriva a La Pennicanza. Nello studio di via Asiago c’è infatti il regista Marco Risi, che lo showman accoglie celebrandone la carriera e ricordando alcuni dei suoi film più celebri: “Abbiamo un grandissimo pezzo di storia del cinema qui con noi in qualità di amico: Marco Risi! Vorrei solo dire alcuni titoli dei suoi film: Mary per sempre, Muro di Gomma, Fortapàsc, L’ultimo Capodanno, che ha visto l’esordio di mio fratello come attore”. E ricordando quel periodo, il regista racconta: “Verissimo, gli avevo fatto un provino e lui è venuto completamente impreparato, come se non volesse fare l’attore. Però Niccolò Ammaniti, che ha scritto il romanzo da cui il film era stato tratto, ha insistito molto e anche io, perché aveva la faccia giusta! Aveva lo sguardo di chi pensa qualcosa. Al secondo provino avevo ancora dubbi ma è arrivato preparato ed è stato bravissimo”.

Fiorello commenta poi la puntata di Tale e Quale Show andata in onda la sera precedente, durante la quale Meloccaro si è cimentato nell’imitazione dello showman: “Ieri sera a Tale e Quale Meloccaro mi ha imitato. Io ho visto uno con la coda e pensavo fosse uno dei fratelli Ochoa, oppure sembravo io impazzito che andavo giù di chirurgia estetica! Era orrendo! Però devo dire l’ha cantata bene, non si può dire che imitasse me ma l’ha cantata bene! Ieri sera Tale e Quale ha fatto il 20%, ha fatto il botto! E sapete perché? Perché c’ero io! Ha avuto grande successo e hanno parlato dei loro ascolti ma non dei nostri perché noi passiamo sottotraccia. Eppure, noi con La Nottatanza abbiamo fatto un altro record: abbiamo superato l’11%!”.

Lo spoiler su Amadeus

Il momento “spoiler alert” ha chiuso la puntata di oggi de La Pennicanza, con un’indiscrezione che riguarda Amadeus e il suo possibile futuro televisivo. Così Fiorello rivela: “Amadeus farà Passaparola! Forse Amadeus ancora non lo sa, ma io ho le mie fonti! E mi hanno detto: ‘Lo sai che all’amico tuo molto probabilmente gli proporranno Passaparola’. Secondo me lo dovrebbe fare subito! Io credo che Passaparola sia uno dei giochi più belli e divertenti! Penso che fatto da Amadeus, con tutte le figlie delle letterine, potrebbe avere lo stesso successo della Ruota della Fortuna!”.