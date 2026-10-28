Ascolti tv 27 ottobre 2026: ancora flop per ‘Filorosso’ di Monteleone, Infante con ‘Verità nascoste’ al 9,1%

Per gli ascolti tv del 27 ottobre 2026, serata positiva per Rete4 e La7 nei talk di approfondimento. ‘Di martedì’ ha raccolto 1 milione 674mila spettatori, pari all’11,54% di share, mentre su Rete4 ‘Verità nascoste’ ha raggiunto 1 milione 32mila spettatori con il 9,1%. Si ferma invece a 255mila spettatori, con il 2,07% di share, ‘Filorosso‘ su Rai3, in una serata in cui Rai1 si è aggiudicata la prima serata con ‘Tutto l’amore che resta’, visto da 2 milioni 773mila spettatori con il 16,31%. Su Canale5 ‘Zelig 30’ ha totalizzato 1 milione 858mila spettatori e il 16,84% di share. Su Rai2 ‘Formidabile!’ ha registrato 500mila spettatori e il 3,43%, mentre su Italia1 il film ‘Io sono nessuno’ ha raccolto 1 milione 98mila spettatori con il 6,46%.