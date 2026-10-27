Home > Spettacoli > Televisione > Tale e Quale Show 2026, il 28 ottobre in prima serata giudici ospiti Friscia e Deloglu

Tutte le interpretazioni saranno dal vivo, con gli arrangiamenti musicali del maestro Pinuccio Pirazzoli e le coreografie di Fabrizio Mainini

La sfida per il titolo di ‘Campione di Tale e Quale Show 16’ entra sempre più nel vivo. Mercoledì 28 ottobre, alle 21.30 su Rai 1, Carlo Conti torna in diretta dagli Studi televisivi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma con la sesta puntata del varietà, che continua a regalare emozioni, spettacolo e grandi trasformazioni. La corsa verso la finalissima si fa sempre più avvincente e ogni esibizione può rivelarsi decisiva per gli equilibri della classifica generale.

In questa puntata, Jasmine Carrisi vestirà i panni di Elettra Lamborghini, mentre Maddalena Corvaglia si trasformerà in Fiordaliso. Roberta Morise omaggerà Bonnie Tyler, Paola Perego interpreterà Max Pezzali, Anna Pettinelli si confronterà con Gloria Estefan e Selma sarà Dionne Warwick; Stefano Meloccaro si cimenterà con Fiorello e Max Paiella, reduce dal successo della scorsa settimana, proverà a ripetersi nelle vesti di Jovanotti; Andrea Perroni interpreterà Amedeo Minghi, mentre Vladimir Randazzo sarà Tony Hadley. Spazio, come sempre, anche ai ‘duetti impossibili’ di Flavio Insinna e Gabriele Cirilli, che questa volta, in occasione del prossimo Halloween, daranno vita a una coppia davvero insolita: Dracula e Morticia.

A valutare le performance saranno Elettra Lamborghini, Alessandro Siani e Cristiano Malgioglio, affiancati per l’occasione da due giudici speciali, Sergio Friscia e Andrea Delogu: tutti saranno chiamati a stilare la propria classifica e a contribuire al verdetto della serata. Anche il pubblico da casa potrà partecipare alla gara attraverso i social del programma, Instagram, Facebook e X, esprimendo le proprie preferenze. Le tre performance più votate riceveranno rispettivamente 5, 3 e 1 punto, che si aggiungeranno a quelli assegnati dalla giuria. Al termine della puntata sarà proclamato un nuovo vincitore e sarà aggiornata la classifica generale.

Tutte le interpretazioni saranno dal vivo, con gli arrangiamenti musicali del maestro Pinuccio Pirazzoli e le coreografie di Fabrizio Mainini e del corpo di ballo. Fondamentale, come sempre, il lavoro dietro le quinte, tra trucco, acconciature, costumi e preparazione artistica, per rendere ogni trasformazione il più possibile fedele all’originale. A seguire quotidianamente i concorrenti saranno i vocal coach Dada Loi, Antonella Pepe, Matteo Becucci e Antonio Mezzancella, insieme all’actor coach Emanuela Aureli.