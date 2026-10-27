Fedez-Giletti, botta e risposta tra il rapper e il giornalista: cosa è successo

Botta e risposta a distanza tra Fedez e Massimo Giletti. Intercettato per strada da un inviato della trasmissione ‘Lo Stato delle cose’ condotta dal giornalista su Rai3 il rapper si è rifiutato di rispondere.

L’attacco di Fedez a Giletti: “Fa feccia”

Il reporter aveva fatto una domanda a Fedez sul Movimento 17 ottobre ma la replica del cantante non è stata quella attesa. Il rapper ha detto di non volere parlare con lui e ha motivato così la sua scelta: “Non ho il piacere di parlare con voi. Sai perché? Voi per un anno avete portato un giornalista in studio ad accusarmi di essere colluso con ‘ndrangheta e mafia”. “Per me voi non fate giornalismo, per me Giletti è una feccia che attinge da fonti rancide”, ha detto Fedez nelle riprese mandate in onda durante la trasmissione martedì sera 26 ottobre. “Giletti se vuole può venire da noi” a Pulp Podcast “e una volta che abbiamo dipanato tutte le tematiche poi potremo parlare con voi”, ha aggiunto. “L’ultima volta che ho parlato con Giletti mi ha tagliato tutto”, ha detto il rapper. E ancora: “Che siate d’accordo con me o non siate d’accordo con me, Giletti fa feccia. So che probabilmente verrò montato solo io che dico Giletti fa feccia, ma siccome ho elencato tutta una serie di motivazioni per cui Giletti dovrebbe alzare la schiena, farsi un esame di coscienza e rivalutare la deontologia con cui lavora, per me non è possibile interloquire con il programma su cui atterra questo servizio”.

La replica di Giletti: “Io faccio feccia? Lui la frequenta”

Dopo avere mandato in onda l’intervista, quando le telecamere sono tornate in studio Giletti ha risposto così: “Se usassi le parole tue Federico, dici che io faccio feccia, ti potrei rispondere così: io posso fare feccia ma tu la feccia la frequenti“. “Non è un problema mio se faccio un’inchiesta sulla ‘ndrangheta e troviamo cose strane, per esempio che il tuo grande amico Lucci è stato condannato, per il momento a 10 anni ma ne avrà un’altra credo sugli 8 o sui 14 a seconda del giudice che deciderà, per spaccio internazionale di droga”, ha detto ancora Giletti.