Home > Spettacoli > Televisione > Mentana tra il ritorno a Mediaset e le tentazioni Sky e Cnn Italia

Il direttore del Tg La7 ha annunciato il suo addio a partire dal 23 dicembre e adesso lavora sul suo personale domani

Dopo aver annunciato l’addio al Tg La7 a partire dal 23 dicembre, Enrico Mentana lavora sul suo personale domani. Che potrebbe ripartire da Mediaset, la “casa” che aveva lasciato nel 2009 in polemica sulla programmazione televisiva legata al caso di Eluana Englaro. Magari – a quanto apprende LaPresse – ripartendo proprio da “Matrix”, il format di approfondimento che aveva creato nel 2005, conducendolo fino all’addio al Biscione. E che per anni ha fatto la concorrenza a “Porta a Porta” in seconda serata. Scenario che ora potrebbe ripetersi.

Il ritorno di Mentana a Mediaset

I temi per un rilancio di “Matrix” non mancherebbero, dai casi di cronaca alle prossime elezioni politiche, con Mentana che metterebbe a disposizione del programma la lunga esperienza delle sue maratone elettorali, diventate un vero e proprio fenomeno, non solo televisivo, ma anche social. Da Mediaset non confermano né smentiscono l’ipotesi di un ritorno dell’ex direttore del Tg5, ma fanno notare come l’attuale presidente del gruppo, Pier Silvio Berlusconi, abbia più volte speso parole di elogio per Mentana.

Rai e Discovery

Che il giornalista guardi “a Cologno” lo dicono anche in Rai, dove – a quanto filtra – non ci sarebbe alcuna chance di un rientro di Mentana. Almeno in questo momento. E lo stesso potrebbe dirsi per Discovery, con la quale – in ogni caso – i contatti in passato non sono mancati. Il gruppo che edita Nove ha investito tanto negli ultimi anni per accreditarsi davanti al pubblico italiano come nuova forza della tv generalista, ingaggiando – fra gli altri – Fabio Fazio e Amadeus, sia pur con alterne fortune. Ma in questo momento sta anche cercando di capire cosa accadrà dopo le mega operazione che ha portato Paramount ad acquisire Warner Bros, dando vita al nuovo colosso Skydance.

Il progetto Cnn Italia

Proprio Warner Bros Discovery aveva negoziato con il gruppo Antenna – nuovo proprietario di Gedi – per trasformare il canale 52 (oggi Dmax) nello spazio dedicato al progetto di Cnn Italia. La trattativa è oggi in fase di stallo ma non sarebbe tramontata del tutto. E si collega, in parte, anche a Mentana che continuerebbe a essere tentato proprio della Cnn italiana. Il suo sarebbe un ruolo da “allenatore giocatore”, venendo chiamato a strutturare giornalisticamente il prodotto per poi apparire anche in video.

L’ipotesi Sky e la successione al Tg La 7

A proposito di tentazioni: resterebbe forte anche l’ipotesi Sky, da più parti indicata come la possibile nuova meta del giornalista. Che intanto continua il suo lavoro su La7.

L’emittente del gruppo Cairo, per ora, preferisce non commentare l’annunciato addio di Mentana, limitandosi a ricordare che l’impegno del direttore con La7 terminerà solo alla fine dell’anno. Ma giocoforza non si potrà arrivare al 30 dicembre per sciogliere il nodo della successione. Negli ultimi giorni sono circolati diversi nomi, da Aldo Cazzullo a Giovanni Floris. Una soluzione interna dunque? Nessuno vuole sbilanciarsi, ma è chiaro che, dopo le parole di Mentana, il lavoro per trovare la nuova guida del Tg La7 abbia subito una forte accelerata.