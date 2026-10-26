La Volta Buona su Rai1 dal 26 al 30 ottobre 2026: le anticipazioni

Nell’ultima settimana del mese, La Volta Buona, il daily show condotto da Caterina Balivo, torna in diretta su Rai 1 da lunedì 26 a venerdì 30 ottobre 2026, alle 14.05. Al centro, attualità, spettacolo, costume e società, raccontati attraverso le storie della gente comune e dei personaggi più amati dal pubblico.

Con il suo stile spontaneo e coinvolgente, la conduttrice accoglie gli ospiti sull’iconico divano arancione e accompagna il pubblico per due ore di diretta tra racconti, confidenze e momenti di leggerezza. Una conduzione fatta di ascolto, curiosità e ironia, capace di affrontare con naturalezza e garbo anche i temi più delicati e di offrire punti di vista sempre nuovi.

Il salotto con gli ospiti di Ballando

Ad aprire la settimana sarà il consueto salotto dedicato a Ballando con le Stelle, lo show del sabato sera condotto da Milly Carlucci. Concorrenti, ballerini, giurati e altri protagonisti del programma rivivranno le esibizioni e commenteranno i verdetti e le nuove dinamiche della gara, tra retroscena, emozioni e colpi di scena.

Tra i temi al centro del talk ci saranno anche i tradimenti, raccontati mettendo a confronto le esperienze della gente comune con le vicende sentimentali dei personaggi più noti. Testimonianze e confessioni offriranno lo spunto per riflettere sulla fiducia, sulle conseguenze dell’infedeltà e sulla possibilità di ricominciare dopo una delusione.

Dalle relazioni alle scelte che accompagnano la quotidianità: spazio poi all’alimentazione e al benessere. Insieme agli esperti si farà chiarezza su diete, nuove tendenze, falsi miti e buone abitudini, con indicazioni utili per prendersi cura di sé e trovare il giusto equilibrio, senza rinunciare al piacere della tavola.

Il salotto si interrogherà anche su come cambia il rapporto con la propria immagine. Chirurgia estetica, modelli di bellezza e longevità saranno il punto di partenza per un confronto sulle nuove frontiere dei trattamenti, sulle pressioni legate all’apparire e sulle scelte personali. Ospiti ed esperti proveranno a rispondere a una domanda che riguarda tutte le età: che cosa significa, oggi, sentirsi bene con se stessi? A dare ritmo alle due ore di diretta saranno interviste, collegamenti con gli inviati, esibizioni, musica e giochi telefonici, con il coinvolgimento del pubblico da casa. La regia è di Daniela Celotto.