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lunedì 26 ottobre 2026

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Grande Fratello Vip 2026, nuova puntata stasera in diretta: le anticipazioni

Grande Fratello Vip 2026, nuova puntata stasera in diretta: le anticipazioni
Logo Grande Fratello Vip (foto ufficio stampa)
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Quattro concorrenti alla prova del televoto

Nuova puntata in diretta stasera, lunedì 26 ottobre, del “Grande Fratello Vip”, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Ilary Blasi. Con la presentatrice, in studio, ci saranno come sempre Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli.

Le anticipazioni

Alex Belli e Valeria Marini sono sotto accusa. Dopo lo scontro con Alessandro Roncaccia nell’ultima puntata, Alex è diventato il bersaglio delle critiche in Casa e anche la sua alleata Marina La Rosa gli ha voltato le spalle. Stasera Alex dovrà affrontare tutti i suoi rivali: pieno di risorse e sempre pronto a stupire tutti, verrà messo “spalle al muro” dagli altri concorrenti? Nel frattempo, nella Casa si delinea anche un “conflitto” tutto rosa: le donne senior sono stufe di Valeria Marini. Dopo falsità a mezza bocca e insulti urlati, stasera si farà il punto su questa “inimicizia stellare”.

Giulia Provvedi è in crisi: i litigi con Alex Belli, le accuse reciproche, la fine di un’amicizia, ma anche la mancanza di casa, dei suoi affetti e della gemella dalla quale non si è mai separata così a lungo, l’hanno molto provata. Così, stasera, sua sorella Silvia entrerà in Casa per abbracciarla e sostenerla.

Guendalina Tavassi e Carmen Di Pietro amiche, ma stasera in sfida per conquistare un premio che entrambe desiderano: avere un telefono per sentire una voce e ricevere una notizia che bramano da settimane.

Un talento tutto da scoprire. Andreas Müller e Alessandro Varsi si affrontano in una prova di imitazioni. Uno nei panni di Francesco Gabbani e l’altro in quelli di Franco Califano dovranno conquistare il pubblico social. Chi vincerà?

I concorrenti al televoto e a rischio eliminazione

Al televoto Alessandro Roncaccia, Alex Belli, Marina La Rosa e Valeria Marini: tra di loro il primo concorrente candidato ad abbandonare il gioco.

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