Ballando con le Stelle supera Tu Sì Que Vales: share al 24,5%

Nella serata di ieri, sabato 24 ottobre 2026, su Rai1 ‘Ballando con le Stelle’, dopo ‘Ballando Tutti in Pista’ (3.764.000 – 21.9%), registra 2.609.000 spettatori con il 24.5% di share. Su Canale5 ‘Tú Sí Que Vales’ tiene davanti alla tv 3.451.000 spettatori, pari al 23.4% di share, mentre la Buonanotte raggiunge 1.571.000 spettatori con il 23.2%.
Su Rai2 ‘The Rookie’ raccoglie 532.000 spettatori, pari al 3.3%. Su Italia1 il film ‘L’era glaciale 4 – Continenti alla deriva’ coinvolge 778.000 spettatori con il 4.7%. Su Rai3, dopo la presentazione (547.000 – 3.2%), ‘Blu Notte – Misteri Dimenticati’ ottiene 566.000 spettatori e il 3.7% di share. Su Rete4 ‘American Sniper’ totalizza 426.000 spettatori, pari al 2.9%. Su La7 ‘In Altre Parole’ segna 1.139.000 spettatori con il 6.5% nella prima parte e 558.000 spettatori con il 3.8% nella seconda, intitolata ‘In Altre Parole… Ancora’.