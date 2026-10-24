Enrico Mentana lascia il Tg La7

Enrico Mentana lascia il Tg di La7. Lo ha annunciato lo stesso giornalista dopo aver ricevuto ad Alessandria il premio “Franco Marchiaro”. “Voglio darvi io una notizia: che il 23 dicembre lascio il Tg La7, visto che se ne parla tanto”, ha detto Mentana. “Il 23 dicembre saluto, voglio passare il Natale in famiglia. Per rivedermi dove? Beh, qui al premio l’anno prossimo”, ha aggiunto sibillino.

Enrico Mentana, Milano, 4 Aprile 2025 (Foto di Marco Ottico/LaPresse)