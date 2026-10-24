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domenica 25 ottobre 2026

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Enrico Mentana lascia il Tg La7

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Enrico Mentana, Roma, 23 novembre 2024 (foto Mauro Scrobogna/LaPresse)
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L’annuncio del giornalista dopo aver ricevuto ad Alessandria il premio “Franco Marchiaro”

Enrico Mentana lascia il Tg di La7. Lo ha annunciato lo stesso giornalista dopo aver ricevuto ad Alessandria il premio “Franco Marchiaro”. “Voglio darvi io una notizia: che il 23 dicembre lascio il Tg La7, visto che se ne parla tanto”, ha detto Mentana. “Il 23 dicembre saluto, voglio passare il Natale in famiglia. Per rivedermi dove? Beh, qui al premio l’anno prossimo”, ha aggiunto sibillino. 

Enrico Mentana lascia il Tg La7
Enrico Mentana, Milano, 4 Aprile 2025 (Foto di Marco Ottico/LaPresse)
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