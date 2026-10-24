Accesso Archivi

Accesso Archivi

domenica 25 ottobre 2026

Ultima ora

Ascolti Tv 23 ottobre 2026, ‘The Voice Senior’ domina la sfida del prime time

Ascolti Tv 23 ottobre 2026, ‘The Voice Senior’ domina la sfida del prime time
Antonella Clerici Ph Gian Mattia D’Alberto – LaPresse
LaPresse
LaPresse
Seguici su
Google Discover

24,5% di share e 3 milioni 464 mila spettatori per il programma condotto da Antonella Clerici

Ancora ottimi ascolti su Rai 1 per ‘The Voice Senior‘: il programma condotto da Antonella Clerici domina la sfida del prime time con il 24,5% di share e 3 milioni 464 mila spettatori. Su Rai 2 ‘Estranei’ arriva al 4,6% di share e 757 mila spettatori. Nel preserale vince ‘L’Eredità’ con il 25,7% di share e 4 milioni 79 mila spettatori, mentre nell’access prime time ‘Affari Tuoi‘ tocca il 22,1% di share con 4 milioni 253 mila spettatori. Nel pomeriggio di Rai 2 ‘2 di picche’ arriva al 5,8% di share e raggiunge 664 mila spettatori e ‘Ore 14 Giorno’ è al 7,1% di share con 737 mila spettatori. Su Rai 3 ‘Tgr Buongiorno Regione’ segna il 12,7% di share con 602 mila spettatori. Le reti Rai vincono a pari perimetro il prime time con il 29,2% di share e 5 milioni 437 mila spettatori e l’intera giornata con 2 milioni 450 mila spettatori, pari al 31,3% di share.

“The Voice Senior”, 3,4 milioni e 24,5% su Rai1

Nella serata di ieri, venerdì 23 ottobre 2026, su Rai1 ‘The Voice Senior’ conquista 3.464.000 spettatori pari al 24,53% di share. Su Canale5 ‘Grande Fratello Vip’ raccoglie 1.809.000 spettatori con il 15,74%. Su Rai2 ‘Estranei’ interessa 774.000 spettatori con il 4,26% per il primo episodio e 741.000 spettatori con il 4,99% per il secondo. Su Rai3 ‘Romanzo criminale’ totalizza 125.000 spettatori con lo 0,69% per la prima parte e 72.000 spettatori con lo 0,50% per la seconda. Su Italia1 ‘Senza rimorso’ raduna 813.000 spettatori pari al 4,93% di share. Su La7 ‘Propaganda Live’ raggiunge 903.000 spettatori con il 7,06%.

© Riproduzione Riservata