Ascolti Tv 23 ottobre 2026, ‘The Voice Senior’ domina la sfida del prime time

Ancora ottimi ascolti su Rai 1 per ‘The Voice Senior‘: il programma condotto da Antonella Clerici domina la sfida del prime time con il 24,5% di share e 3 milioni 464 mila spettatori. Su Rai 2 ‘Estranei’ arriva al 4,6% di share e 757 mila spettatori. Nel preserale vince ‘L’Eredità’ con il 25,7% di share e 4 milioni 79 mila spettatori, mentre nell’access prime time ‘Affari Tuoi‘ tocca il 22,1% di share con 4 milioni 253 mila spettatori. Nel pomeriggio di Rai 2 ‘2 di picche’ arriva al 5,8% di share e raggiunge 664 mila spettatori e ‘Ore 14 Giorno’ è al 7,1% di share con 737 mila spettatori. Su Rai 3 ‘Tgr Buongiorno Regione’ segna il 12,7% di share con 602 mila spettatori. Le reti Rai vincono a pari perimetro il prime time con il 29,2% di share e 5 milioni 437 mila spettatori e l’intera giornata con 2 milioni 450 mila spettatori, pari al 31,3% di share.

“The Voice Senior”, 3,4 milioni e 24,5% su Rai1

Nella serata di ieri, venerdì 23 ottobre 2026, su Rai1 ‘The Voice Senior’ conquista 3.464.000 spettatori pari al 24,53% di share. Su Canale5 ‘Grande Fratello Vip’ raccoglie 1.809.000 spettatori con il 15,74%. Su Rai2 ‘Estranei’ interessa 774.000 spettatori con il 4,26% per il primo episodio e 741.000 spettatori con il 4,99% per il secondo. Su Rai3 ‘Romanzo criminale’ totalizza 125.000 spettatori con lo 0,69% per la prima parte e 72.000 spettatori con lo 0,50% per la seconda. Su Italia1 ‘Senza rimorso’ raduna 813.000 spettatori pari al 4,93% di share. Su La7 ‘Propaganda Live’ raggiunge 903.000 spettatori con il 7,06%.