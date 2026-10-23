Toni Capuozzo rivela: “Ho un tumore”

Toni Capuozzo ha un tumore. Il celebre giornalista lo ha rivelato attraverso un post sui social network: “Amo abbastanza la privacy e trovo abbastanza insopportabile il pettegolezzo sanitario da farmi dire senza esitazione: si, ho un tumore”, ha scritto Capuozzo pubblicando una fotografia che lo mostra in ospedale con alcuni medici e operatori sanitari.

“Proverò ad affrontarlo come sono capace, con l’aiuto dei medici e tanti piccoli e grandi affetti. Tra le cose lasciate a metà i conti per il funerale di Alla. I conti con la mia vita li ho fatti senza saperlo nel podcast di Luca Zaia, il Fienile”, ha scritto ancora lo storico inviato di Mediaset su Facebook.

L’abbraccio di Luca Zaia

Proprio Luca Zaia, presidente del Consiglio regionale del Veneto, non ha esitato a manifestare a Capuozzo il proprio affetto nei confronti dell’amico giornalista, sempre con un post sui social. “Caro Toni, è una notizia che davvero mi colpisce tanto nel cuore. Voglio mandarti il mio abbraccio più forte e dirti che ti sono vicino, con tutto l’affetto e la stima che ho per te. Ripenso alla nostra bella chiacchierata al Fienile, a tutto quello che ci siamo raccontati. Ti voglio bene, Toni. Forza, amico mio, abbiamo ancora tante cose da dirci e tanti momenti da condividere. Un abbraccio grande, davvero”, ha scritto l’ex governatore veneto.