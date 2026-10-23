Pier Silvio Berlusconi, virale un video con AI in cui balla e canta in napoletano

Sta diventando virale un video fatto con l’Intelligenza Artificiale in cui Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset, balla e canta in napoletano per annunciare le nuove puntate della soap turca ‘Far Away’. Il video è stato creato e pubblicato sui profili social ufficiali di Verissimo, Mediaset Infinity e Canale 5. Siccome era diventato virale il video di una fan che aveva fatto una canzoncina per chiedere il ritorno della serie internazionale ‘Far Away’, Pier Silvio Berlusconi con senso dell’ironia ha risposto con questo video. Nelle immagini si vede l’Ad di Mediaset seduto sulla sua scrivania, ma che all’improvviso, sotto le note di una canzone neomelodica che si rivolge a quei fan che definisce ‘turchini e torchine’, si alza e inizia a ballare e a cantare anche lui promettendo che la serie turca ‘Far Away’ tornerà presto sugli schermi di Mediaset.