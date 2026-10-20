Rai2, dal flop di ‘Formidabile’ a ‘Patù’: è allarme crollo degli ascolti

Passano gli anni, ma il problema di Rai2 resta, nonostante tentativi e sperimentazioni che hanno provato a dare nuova identità al secondo canale del servizio pubblico, specie in prima serata. L’ultimo caso è quello di ‘Formidabile!’, cinque puntate dedicate ai programmi, ai personaggi e ai momenti cult che hanno segnato la storia di Rai 2 dal suo esordio. Un’autocelebrazione al momento non premiata dagli ascolti. Dopo l’esordio non brillante del 12 ottobre, seguito da 387mila spettatori medi per uno share del 2,5%, il format condotto da Elenoire Casalegno, è sceso a 294.000 spettatori e all’1,92% share. Chi, al momento, non è riuscito a oltrepassare la soglia del 2% è ‘Patù, la passione delle idee’, il talk del mercoledì sera affidato a Roberto Inciocchi, calato dall’1,5 all’1,17% dalla prima alla seconda puntata, perdendo circa 20mila spettatori (da 155.000 a 135.000). Se due indizi non fanno una prova, tenuto conto anche della necessità di abituare il pubblico a prodotti nuovi, la terza uscita (in programma il 21 ottobre) potrebbe dare sancire una prospettiva di crescita del format o cristallizzarlo sull’andamento attuale, di sicuro non in linea con le attese in casa Rai.

Anche la concorrenza interna indebolisce la rete

Certo, oltre a quella esterna, c’è anche la concorrenza interna che non aiuta. Solo la Rai il mercoledì propone, infatti, sia ‘Chi l’ha visto?’ su Rai3 – il cui andamento con la nuova conduzione di Rafaella Griggi è ancora caratterizzato da alti e bassi – che ‘Tale e quale show’ su Rai1, anticipato dal venerdì con i nuovi palinsesti. Il talent di Carlo Conti, infatti, non ha accusato scossoni: basti pensare che, nonostante l’incognita mercoledì, ha mantenuto il 19,3% nella puntata di debutto rispetto al 2025. Diversamente da quanto avvenuto, per esempio, per ‘L’Eredità’ che nella prima uscita della nuova stagione ha perso qualcosa sull’anno precedente (dal 26,5% al 25%). Anche per ‘Formidabile!’ la concorrenza Rai non è delle più favorevoli, con la nuova stagione di ‘Teresa Battaglia’ vincitrice dell’ultima prima serata. Non sorride neanche Rai3: se ‘Chi l’ha visto?’ è chiamato a consolidarsi per tornare ai soliti numeri, ‘Filorosso’ il martedì resta un punto interrogativo. Nell’ultima puntata del 13 ottobre il format di Antonino Monteleone ha perso 0,4 punti rispetto alla precedente (dal 2,6 al 2,2%). Al giornalista è stato chiesto un cambio di passo, anche se una valutazione complessiva sul programma dovrebbe arrivare solo alla fine dell’anno. Sugli ascolti, in generale, restano accesi i fari ai vertici del servizio pubblico: il caso potrebbe essere oggetto di discussione in occasione del prossimo Cda, in programma a Bologna il 12 novembre.