“Morto all’improvviso il marito di Giusina Battaglia”: il triste annuncio di Antonella Clerici

La conduttrice tv durante “E’ sempre mezzogiorno”: “Il pensiero va a lei e ai suoi due gemellini che hanno soltanto 10 anni”

“Noi siamo una famiglia e tutto quello che succede ve lo raccontiamo. Vogliamo mandare un grandissimo abbraccio a Giusina Battaglia. Questo weekend ha avuto un gravissimo lutto. E’ mancato all’improvviso suo marito“. A dare il triste annuncio è stata Antonella Clerici, questa mattina, durante “E’ Sempre Mezzogiorno”, programma in onda su Rai1. “Il pensiero va a lei e ai suoi due gemellini che hanno soltanto 10 anni. Giusina ti vogliamo bene. Quando te la senti noi ti aspettiamo, cercheremo di starti il più vicino possibile”, ha aggiunto la conduttrice.

Giusina Battaglia, 50 anni, siciliana, è nota nel mondo della televisione e dei social per le sue ricette. Dal 2020 ha un programma tutto suo su Food Network, “Giusina in Cucina”, ed è nel cast di “E’ Sempre Mezzogiorno”, su Rai1.