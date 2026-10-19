Fiorello torna su Rai1: musica, gag e balletti a ‘Tg1 edizione più che straordinaria’

Musica, balletti e gag direttamente negli studi del Tg1. Dopo tanto mistero e i promo che ne hanno alimentato l’attesa Fiorello torna su Rai1 riportando il varietà subito dopo il telegiornale per un appuntamento unico, di circa 10 minuti, un breve varietà di nuova generazione dal titolo ‘Tg1 edizione più che straordinaria’, che precede il ritorno de ‘La Pennicanza’ su Rai Radio2 in uno studio totalmente rinnovato, a partire da lunedì alle 13.45, con jingle scritto per l’occasione direttamente da Mina.

Gli ospiti

Nel suo show Fiorello, accompagnato da Fabrizio Biggio, ha coinvolto i giornalisti del Tg1 Giorgia Cardinaletti, Laura Chimenti, Emma D’Aquino e Alessio Zucchini. Tra gli special guest Annalisa, che lo ha introdotto cantando una versione modificata della sua hit ‘Esibizionista’ (“è un gran professionista, re del varietà”), TonyPitoni, che ha interrotto lo spettacolo chiedendo dove fosse il bagno, e infine Gigi D’Alessio, nei panni di un operaio che sta lavorando per allestire uno studio Rai e conversa con Stefano De Martino con tanto di riferimento a Sanremo e ai Maneskin. Un varietà dal linguaggio nuovo, con un siparietto destinato anche alla popolare serie ‘Doc’, con l’annuncio direttamente dal Tg della notizia di Fiorello scelto come sostituto del protagonista Luca Argentero, e battute taglienti con riferimenti di attualità.

Il riferimento alle proteste al Sud Italia

L’unico momento in cui lo showman siciliano diventa serio, poco prima dell’inizio dello show, è legato alle proteste avvenute in Sud Italia. “Posso rivolgere un pensiero agli amici del Sud Italia che stanno attraversando un momento brutto? C’è una protesta in atto e stanno protestando senza spaccare niente – ha osservato – La luce deve essere accesa anche al Sud Italia“. Lo spettacolo si è poi concluso con Fiorello che si sveglia come se tutto fosse stato un sogno. Accompagnato dalla scritta ‘To be continued…’.