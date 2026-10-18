Ascolti Tv 17 ottobre 2026, la sfida tra ‘Ballando con le stelle’ e ‘Tu Si Que Vales’: ecco lo share della serata

Gli ascolti tv della giornata di ieri, sabato 17 ottobre: “Nel preserale di Rai 1 ‘Reazione a catena‘ ottiene il 24,7% di share con 3 milioni 580 mila spettatori. In access prime time ‘Affari tuoi’ ottiene il 23,8% di share con 4 milioni 10 mila spettatori. Nella stessa fascia, su Rai 3 ‘Blob di tutto di più’ registra il 4,4% di share con 702 mila spettatori. A seguire, ‘L’elefante’ ottiene il 3,2% di share con 524 mila spettatori”. Lo comunica la Rai. “Nel daytime di Rai 1, ‘Unomattina in famiglia’ ottiene il 20,6% di share e 990 mila spettatori nella prima parte, il 21,3% con 894 mila nella seconda. ‘Buongiorno benessere’ è al 19,2% con 831 mila spettatori; ‘Linea Verde Discovery’ al 19,1% con 949 mila spettatori; ‘Linea verde Start’ al 19,3% con 1 milione 207 mila spettatori; ‘Linea verde Italia’ è al 19,6% di share con 2 milioni 13 mila spettatori. ‘Bar centrale’ ottiene l’11,7% di share con 1 milione 257 mila spettatori; ‘Passaggio a nord ovest’ registra il 10,2% con 915 mila spettatori; ‘A sua immagine’ il 7,8% di share con 619 mila spettatori nella prima parte, saliti a 648 mila spettatori con l’8,7% nella seconda – prosegue la Rai – ‘Ciao maschio’ registra l’11,1% di share nella prima parte con 898 mila spettatori, che diventano 1 milione 171 mila con il 12,3% nella seconda. Su Rai 2, ‘Storie al bivio Weekend’ ottiene il 4,7% di share con 375 mila spettatori. ‘Il Sabato al 90°’ registra il 4,5% con 511 mila spettatori. Nella mattinata di Rai 3 ‘Mi manda RaiTre’ si attesta al 7,9% con 363 mila spettatori. ‘Re-Tv talk’ ottiene il 9,1% di share con 810 mila spettatori. ‘La biblioteca dei sentimenti’ segna il 5,9% di share con 446 mila spettatori, ‘PresaDiretta’ registra il 5,7% di share con 516 mila spettatori”.

“Ci tengo che la mia autostima venga da dentro” #AuroraRamazzotti a #BallandoConLeStelle https://t.co/XxzEqKuaA9 — BallandoConLeStelle (@Ballando_Rai) October 17, 2026

‘Ballando con le stelle’ ha intrattenuto 2 milioni e 421mila spettatori con share del 24,8%, mentre su Canale5 ‘Tu Si Que Vales’ ha collezionato 3 milioni e 342mila spettatori con share del 24,4%. Sulle altre reti Mediaset ‘Inside Man’ su Rete4 è stato visto da 390mila spettatori con il 2,9% di share, mentre su Italia1 ‘L’era glaciale 3-L’alba dei dinosauri’ ha interessato 644mila spettatori con share del 4,2%. Su Rai 2 invece in prima serata gli episodi di ‘NCIS’ ottengono il 3,8% di share con 592 mila spettatori, mentre su Rai 3 ‘Blu Notte – Misteri dimenticati’ segna il 3,5% di share con 474 mila spettatori. Infine su La7 ‘In Altre Parole’ di Massimo Gramellini ha totalizzato il 7,2% di share con un milione e 203mila spettatori.

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Le Reti Mediaset “sono risultate leader sul pubblico totale nelle seguenti fasce. Totale giornata: 2.990.000 spettatori totali (39.74% di share individui). Prima serata: 6.511.000 spettatori totali (39.57% di share individui). Seconda serata: 3.725.000 spettatori totali (41.85% di share individui). TG5: l’edizione delle ore 20.00 registra il 19.98% di share e 3.052.000 spettatori totali; quella delle ore 13.00 è la più vista con 2.516.000 spettatori totali e il 21.03% di share individui. L’edizione delle 12.25 di ‘Studio Aperto’ registra il 18.32% di share commerciale con 1.243.000 spettatori totali”. Così Mediaset in una nota. Nel dettaglio su Canale5 “in access prime time ‘La Ruota della Fortuna’ ottiene 3.629.000 spettatori totali con il 21.55% di share individui. A seguire, terza vittoria consecutiva per ‘Tú Sí Que Vales’ che si aggiudica la serata con 3.342.000 spettatori totali e il 24.40% di share individui (27.26% share commerciale). Il programma ha raggiunto picchi del 30% di share e 3.950.000 spettatori totali. In seconda serata, lo speciale del TG5 ‘Ciak…Si doppia!’ registra 614.000 spettatori totali con il 17.8% di share sul target commerciale. In day time e preserale: ‘Tutto per la mia famiglia’: 2.042.000 spettatori totali con il 20.26% di share individui. ‘Forbidden Fruit’: 2.104.000 spettatori totali con il 24.79% di share individui. ‘Verissimo’: benissimo l’appuntamento del sabato che si conferma leader di fascia con il 22.7% di share individui (38.12% di share sui 15-24enni) e 1.730.000 spettatori totali; A seguire, ‘Verissimo giri di valzer’ segna il 22.44% di share individui con 1.893.000 spettatori totali. ‘Caduta libera!’: 15.27% di share individui e 2.045.000 spettatori totali”.

Su Rete4 “in access prime time, ‘Realpolitik’ informa, nella prima parte, 673.000 spettatori totali e, nella seconda, 609.000 spettatori totali. In day-time, ‘Diario del Weekend’: 427.000 spettatori totali. ‘La Promessa’ ottiene il 5.5% di share individui con 859.000 spettatori totali”. Per quanto riguarda i canali tematici infine “sul 20, in prima serata, il film ‘Fire Down Below – L’inferno sepolto’ segna 336.000 spettatori totali con il 2.14% di share individui, mentre su La 5, in prime-time, il film ‘Il Faro di Hillasund’ totalizza 291.000 spettatori totali con il 1.83% di share individui”.