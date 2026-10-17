Crozza/Bersani: "Non voglio finire i miei giorni con Vannacci al Quirinale"

Nel nuovo appuntamento di Fratelli di Crozza, in onda il venerdì in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+, Maurizio Crozza torna a vestire i panni di Pier Luigi Bersani. L’ex segretario del PD si lancia in un accorato appello all’unità tra Schlein e Conte per costruire un’alternativa di sinistra. Ma tra un monito sul caroaffitti per gli studenti e l’incubo di “Vannacci al Quirinale”, non manca una stoccata delle sue a Matteo Renzi, definito un vero e proprio “Attila” della politica.