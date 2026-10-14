Rai, Sergio resta direttore generale di Rtv San Marino

Il consiglio di amministrazione della Rai ha espresso parere favorevole alla permanenza di Roberto Sergio come direttore generale di Rtv San Marino. Lo apprende LaPresse. Il via libera – a quanto risulta – è arrivato a maggioranza. Hanno votato contro i consiglieri di maggioranza Antonio Marano, presidente facente funzioni della Rai, e Simona Agnes.

Ok Cda a bilancio semestrale: “Risultato netto positivo”

“Il consiglio di amministrazione di Rai, riunitosi oggi a Roma e presieduto dal consigliere anziano facente funzioni di presidente Antonio Marano, su proposta dell’amministratore delegato Giampaolo Rossi, ha approvato il bilancio semestrale al 30 giugno 2026, contenente i dati economico-finanziari e i principali indicatori di Rai Spa e del gruppo Rai. In un contesto macroeconomico che evidenzia elementi di incertezza e criticità, il primo semestre 2026 si chiude con un risultato netto consolidato positivo, pur in presenza dei rilevanti impegni connessi ai grandi eventi sportivi”.

Così la Rai in una nota I risultati conseguiti – si legge ancora – “confermano la capacità della Rai di coniugare sostenibilità economica, solidità finanziaria e qualità dell’offerta editoriale di servizio pubblico, confermando la centralità del proprio ruolo nel sistema audiovisivo nazionale e la rilevanza nell’ecosistema digitale”.