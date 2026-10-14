Da Amadeus a De Martino, ecco il totomorti di Fiorello e Biggio

Da Amadeus a Stefano De Martino, passando per Milo Infante, Gigi D’Alessio, Ilary Blasi e gli stessi Rosario Fiorello e Fabrizio Biggio. È la lunga sfilza di nomi di personaggi legati allo spettacolo che figurano in un totomorti ad hoc alle spalle degli stessi Fiorello e Biggio, che sui social rilanciano il loro ritorno per la nuova stagione Rai. La gag sulla ‘Dead Pool’ segue alla gaffe di Elisa Isoardi e “Bar Centrale”. Fiorello e Biggio torneranno in tv su Rai1 ospiti di ‘Cinque Minuti’ da Bruno Vespa domenica 18 ottobre, dove lanceranno la nuova stagione de “La Pennicanza” su Radio2. Sul post, i due hanno scritto “At Work…”.