Che Tempo Che Fa, il premier Spagnolo Sánchez risponde a Littizzetto: “Grazie Luciana, ma devo rimanere qua”

Il primo ministro spagnolo Pedro Sánchez ha risposto con ironia a un post Instagram dedicato al monologo di Luciana Littizzetto a Che Tempo Che Fa, nel quale la comica gli aveva proposto di guidare il campo largo italiano. Littizzetto aveva paragonato la coalizione di centrosinistra, composta tra gli altri da Pd, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra, alla paella spagnola, per la varietà di idee e posizioni dei suoi “mille ingredienti”.

Sánchez ha ringraziato Littizzetto, declinando però l’offerta: deve restare in Spagna “a cucinare paella per almeno altri quattro anni”, riferimento alla durata di una legislatura. Il premier ha anche espresso sostegno alla segretaria del Pd Elly Schlein, con cui condivide l’appartenenza alla famiglia del Partito Socialista Europeo: “Non riesco proprio a immaginare una persona migliore per l’Italia”. Il commento si è chiuso con la firma “Sempre tuo, Pedro Pedro Pedro”, citazione della canzone Pedro di Raffaella Carrà, utilizzata da Littizzetto nel suo monologo.