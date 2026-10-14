Ascolti tv 13 ottobre: oltre 1 milione di spettatori e share all’8,4% per ‘Verità Nascoste’

Nella serata di ieri, martedì 13 ottobre, la fiction ‘Tutto l’Amore che Resta‘ su Rai1 ha collezionato 2 milioni e 590mila spettatori e il 16% di share. Su Canale5 ‘Zelig 30’ ha intrattenuto un milione e 711mila spettatori con share del 14,4%. Bene su Rete4 il programma di Milo Infante ‘Verità Nascoste’, che supera il milione di spettatori con un milione e 14mila spettatori e share dell’8,4%, mentre su Italia1 ‘Vendetta’ ha totalizzato 862mila spettatori con share del 5%.

‘Filorosso’ di Monteleone ottiene il 2,2% di share

Sulle altre reti Rai il docu-reality con Elettra Lamborghini ‘Boss in incognito’ in onda su Rai2 è stato visto da 728mila spettatori con il 5,2% di share, mentre su Rai3 ‘Filorosso‘ di Antonino Monteleone resta ancora sotto il 3% (2,2% di share), con 316mila spettatori. Infine su La7 ‘DiMartedì’ è stato visto da un milione e 498mila spettatori con il 9,7% di share.