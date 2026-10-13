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martedì 13 ottobre 2026

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Valeria Marini e Carmen Di Pietro, caduta in diretta al Grande Fratello Vip 2026

Valeria Marini e Carmen Di Pietro, caduta in diretta al Grande Fratello Vip 2026
Valeria Marini cade al Grande fratello Vip (screenshot dal video Mediaset)
LaPresse
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Le due concorrenti sono finite rovinosamente a terra

Piccolo incidente in diretta al Grande Fratello Vip 2026. Valeria Marini e Carmen Di Pietro sono state protagoniste di una caduta durante la puntata di lunedì 12 ottobre mentre si trovavano nella Nuvola. Le due concorrenti erano state invitate dalla conduttrice Ilary Blasi a decidere se tenere o meno uno specchio rotto da Carmen. Proprio quest’ultima, prima di lasciare la Nuvola, ha cercato di saltare in braccio alla compagna: entrambe sono finite rovinosamente a terra.

A uscirne peggio pare sia stata Valeria Marini che, tenendosi una mano sul volto, ha detto di avere bisogno di un medico: “Mi ha dato una testata in faccia”. Carmen Di Pietro si è presto scusata per aver provocato l’incidente: “Doveva essere un gioco”. Per le due concorrenti del reality di Mediaset però non c’è stata alcuna grave conseguenza. Dopo essere state visitate le due sono tornate in studio di buon umore scherzando sulla caduta in diretta tv.

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