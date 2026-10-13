RJ Mitte, Bryan Cranston ricorda ‘suo figlio’ in Breaking Bad. Avanza l’ipotesi del suicidio

“Sono profondamente disperato mentre scrivo questo stasera. RJ Mitte, il mio dolce figlio in Breaking Bad, è morto. L’ho incontrato quando aveva solo 14 anni quando è stato scelto per interpretare Walter White Jr., una parte che ha interpretato con tanta gioia ed entusiasmo. Affetto da paresi cerebrale, non ha mai permesso che questa sfida fosse una scusa per nulla. Ha affrontato con grande determinazione il calendario di riprese, affrontando la sfida con grande determinazione”. È quanto scrive sui social l’attore protagonista di Breaking Bad, Bryan Cranston, in merito alla morte di RJ Mitte, che nella celebre serie tv interpretava suo figlio.

“È particolarmente devastante sentire che ha preso la propria vita. Perché? Eravamo in contatto fino a poche settimane fa – cercando di capire quando avremmo potuto incontrarci per un pranzo. Non so se quel pranzo avrebbe cambiato il suo futuro… Ma so che gli ho voluto bene e ho apprezzato molto essere con lui durante gli anni in questa serie, e dopo che le luci della ribalta su Breaking Bad si sono staccate… Mi mancherai, figlio”, conclude l’attore, avanzando l’ipotesi del suicidio: “Non posso chiudere qui senza implorare a chiunque stia considerando il suicidio di chiamare per il supporto di cui ha bisogno al 988 Suicide & Crisis Lifeline. C’è speranza”.