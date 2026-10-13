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martedì 13 ottobre 2026

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Delitto di Garlasco, scontro a ‘Lo Stato delle Cose’ tra Giletti e Capra: “Sono deficiente?”. “Sì, lo è”

Delitto di Garlasco, scontro a ‘Lo Stato delle Cose’ tra Giletti e Capra: “Sono deficiente?”. “Sì, lo è”
Lo scontro tra Marzio Capra e Massimo Giletti a “Lo Stato delle Cose” (Frame da video)
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Ieri sera il litigio in diretta tra il conduttore e il genetista consulente della famiglia Poggi

Nel corso de “Lo Stato delle Cose” in onda ieri sera su Rai 3, scontro verbale acceso tra il conduttore Massimo Giletti e il consulente della famiglia Poggi, nell’ambito delle indagini sul delitto di Garlasco, il genetista Marzio Capra. Il motivo del contendere era legato alle analisi sui pedali della bici di Alberto Stasi, con Giletti che ha mostrato un appunto dell’allora capo dei Carabinieri Alberto Marino. “Sono deficiente io a non capire che questo test è negativo?” lo incalza il conduttore. “Sì – risponde Capra – è deficiente lei”. Lo scontro verbale si è concluso con lo stesso Giletti che ha accettato con un sorriso l’uscita del genetista.

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