Ranucci, il tribunale del lavoro ha rigettato il ricorso per il reintegro a “Report”

Il tribunale del lavoro di Roma ha rigettato il ricorso presentato da Sigfrido Ranucci per il reintegro alla conduzione di ‘Report’. Il giornalista aveva depositato un ricorso urgente contro il provvedimento del 28 agosto 2026 con cui la Rai lo aveva rimosso dalla conduzione di Report chiedendo di essere reintegrato.

Tribunale: “Non provato legame tra rimozione Ranucci e pressioni politiche”

L’esistenza “di dichiarazioni successive alla rimozione” di Sigfrido Ranucci dalla conduzione di ‘Report’ “rese da ‘esponenti politici di rilievo delle forze di maggioranza’ che ‘hanno espresso soddisfazione per la scelta compiuta dalla Rai’” nulla “comprova riguardo alla paternità della decisione ed alle ragioni che avevano condotto la Rai a tale risoluzione”. È quanto si legge nell’ordinanza con cui il tribunale del lavoro di Roma ha respinto il ricorso presentato dal giornalista. In sostanza il giudice, se da una parte ha riconosciuto, la “impropria pressione mediatica esercitata ad opera di esponenti di rilievo della maggioranza di governo sulle decisioni aziendali, volta all’adozione di un provvedimento di rimozione del dott. Ranucci dal ruolo di conduttore ed autore di Report” non ritiene sia stata fornita prova sufficiente “a far ritenere che si sia consumata effettiva e determinante interferenza”, tale da condizionare la decisione della Rai.

Giudice: “Decisione azienda per risolvere tensioni interne a ‘Report’“

La decisione della Rai “di procedere ad una riorganizzazione della redazione, con avvicendamento autorale e di conduzione, appare, a un esame sommario e per i rilievi sopra svolti, sganciata dalla parallela vicenda disciplinare e adottata quale mezzo di risoluzione della situazione di tensione interna creatasi tra i membri della redazione e, come tale, strumento di tutela del sereno operare di questa nel rispetto della normativa di legge”. È quanto si legge nell’ordinanza con cui il tribunale del lavoro di Roma ha rigettato il ricorso presentato da Sigfrido Ranucci per il reintegro alla conduzione di ‘Report’.

Legali Ranucci: “Prendiamo atto dell‘ ordinanza, valutiamo altre inizative”

“Prendiamo atto della decisione del Tribunale di Roma, che rispettiamo ma che non condividiamo. La decisione cautelare non esaurisce una vicenda che pone questioni centrali sul rapporto tra potere organizzativo, autonomia professionale e libertà dell’informazione nel servizio pubblico.Valuteremo il provvedimento e le ulteriori iniziative da assumere nelle sedi competenti”. Lo affermano in una nota gli avvocati Franco Focareta, Franco Scarpelli, Stefano Rossi e Roberto De Vita, legali di Sigfrido Ranucci, dopo l’ordinanza con cui il tribunale del lavoro ha rigettato il ricorso del giornalista per il reintegro alla conduzione di ‘Report’. “Le decisioni dei giudici si rispettano. Le battaglie di principio, quando si ritengono giuste, si continuano”, concludono.