Ranucci sospeso dalla Rai per 10 giorni

Sigfrido Ranucci è stato sospeso per 10 giorni dalla Rai. Lo apprende LaPresse. La sospensione fa seguito alla lettera con cui la Rai aveva avviato la contestazione disciplinare all’ex conduttore di Report, al quale verrebbero contestati circa 50 ingressi agli studi di via Teulada di una persona esterna alla Rai, presunta denigrazione dei colleghi, pubblicazione di una conversazione con un deputato e l’inoltro di mail aziendali. La notizia arriva in prossimità della decisione del Tribunale del lavoro chiamato ad esprimersi sul reintegro del giornalista a Report.

Il legale di Ranucci: “La sospensione sarà impugnata”

Dopo la decisione di Viale Mazzini è arrivata la replica dell’avvocato Roberto De Vita, legale di Ranucci, che ha annunciato che la sospensione verrà impugnata.

“Proprio mentre il Tribunale del Lavoro di Roma sta decidendo sul ricorso cautelare di Sigfrido Ranucci nei confronti del provvedimento di rimozione da Report, la Rai gli comunica una nuova sanzione: dieci giorni di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione. Una decisione che interviene a pochi giorni dalla presentazione di articolate difese, con le quali sono state contestate nel merito e nel metodo le accuse formulate dalla Rai. In attesa della decisione del Giudice non commentiamo la coincidenza temporale. Il provvedimento sarà impugnato”, ha affermato il difensore.

Ranucci cita De Gregori: “Sempre e per sempre dalla vostra parte”

“Sempre e per sempre dalla vostra parte mi troverete”, ha scritto sul suo profilo Facebook il giornalista dopo aver appreso la notizia. “Tuttavia, sabato sarò a Bologna al Duse a presentare la mia storia, ‘Diario Di Un Trapezista’, alle ore 20.45. Il 17 ad Albenga al teatro Ambra tra gli amici, i Fieui di Caruggi, il 24 ottobre Reggio Calabria, 29 ottobre Calcinato”, ha aggiunto parlando del suo tour a teatro.

Corsini: “Il reintegro di Ranucci? Speriamo non accada”

Lunedì mattina il direttore dell’Approfondimento Rai Paolo Corsini si era detto contrario al reintegro di Ranucci. “Speriamo non accada, non pensiamo possa accadere. Matteo 5.11, ‘ogni giorno la sua pena’, io quello che dovevo fare l’ho fatto, stiamo lavorando serenamente. Noi pensiamo di essere nel giusto e avere fatto tutto correttamente”, ha detto a margine della presentazione del programma di Tommaso Cerno “2 Di Picche”, rispondendo a chi gli chiedeva cosa avverrebbe qualora il Tribunale del lavoro di Roma dovesse decidere per il reintegro del giornalista alla conduzione di Report.

Ranucci torna al Duse di Bologna con “Diario di un trapezista”

Intanto Ranucci, dopo il successo della scorsa stagione, sabato 10 ottobre (ore 21) torna in scena al Teatro Duse di Bologna con “Diario di un trapezista”, monologo in cui racconta incontri e momenti salienti della sua vita da reporter e svela alcuni retroscena delle sue inchieste.

“Ho maturato la convinzione che tutte le persone che ho incontrato nella mia vita hanno avuto un compito, coloro che sono andate via è perché quel compito l’avevano portato a termine. Tutte si sono portate via un pezzo di me e mi hanno insegnato qualcosa, alcune anche a non essere come loro”, ha scritto l’ex conduttore Rai nella presentazione dello spettacolo. “Ci sono persone che con la loro presenza e le loro scelte, pur rimanendo nell’ombra, sono state determinanti per la realizzazione delle mie inchieste, persone che sembrano uscite da un romanzo”.