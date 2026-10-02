X Factor 2026, l’esibizione perfetta del 22enne Giacomo Calò con “Almeno tu nell’universo”

Il 22enne Giacomo Calò ha sorpreso tutto portando a a X Factor un brano come “Almeno tu nell’universo” di Mia Martini, caposaldo della storia della musica italiana, reso unico dalla sua interprete. Il ragazzo di Nardò, vicino Lecce, si è esibito nel corso dei Bootcamp (giovedì su Sky e NOW, sempre disponibile on demand; in chiaro martedì su TV8 e mercoledì su Cielo). E per lui è stata un’ovazione, con tutto il pubblico dell’Allianz Cloud in piedi e gli applausi dei giudici Francesco Gabbani, Irama, Jake La Furia e Paola Iezzi. Per lui quasi un’acclamazione popolare che ha spinto Francesco a usare il suo X Pass: Giacomo è sicuro di accedere alle Last Call nella squadra del cantautore toscano, ed è quindi tra gli artisti che si giocheranno un posto nel cast ufficiale. “X Factor 2026 è tutti giovedì alle 21.15 su Sky e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand. In chiaro il martedì su TV8 e il mercoledì su Cielo”.