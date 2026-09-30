Ascolti tv 29 settembre, ‘Verità Nascoste’ con il 10% di share in prima serata

‘Verità Nascoste’, programma condotto da Milo Infante, in prima serata su Rete4, martedì 29 settembre 2026 ha totalizzato 1.174.000 spettatori e il 10% di share. Rimanendo sulle reti Mediaset, su Canale5 ‘Achille Lauro – Comuni Immortali’ ha conquistato 1.590.000 spettatori con uno share dell’11.8%. Su Italia1, invece, la partita di Nations League, Spagna-Croazia, ha incollato davanti al video 1.294.000 spettatori con il 6.9%.

17.3% di share per Raoul Bova su Rai1

Su Rai1 ‘Tutto l’Amore che Resta’, con Raoul Bova, è stato visto da 2.673.000 spettatori pari al 17.3% di share. Su Rai2 ‘Boss in Incognito’, il docu-reality con Elettra Lamborghini, ha intrattenuto 643.000 spettatori pari al 4.7%. Su Rai3 ‘Filorosso’ ha ottenuto 389.000 spettatori (3.1%). Su La7 ‘DiMartedì’ ha raggiunto 1.581.000 spettatori e il 10.8%. Su Tv8 ‘X Factor’ ha ottenuto 665.000 spettatori (5.2%). Sul Nove ‘Geopop Racconta’ ha radunato 375.000 spettatori con il 2.4%.

Il preserale Rai

Nel preserale di Rai 1 vince ‘Reazione a Catena’ che arriva al 26% di share e ottiene 4 milioni 46 mila spettatori e in access prime time ‘Affari tuoi’ sfiora il 22% di share (21,9%) e tocca i 4 milioni 325 mila spettatori. ‘Vita in diretta’ è al 21,1% di share e 1 milione 767 mila spettatori. Su Rai 2 ‘Ore 14 giorno’ si attesta all’8,3% di share e 835 mila spettatori, mentre ‘BellaMà’ passa dal 5,8% di share e 465 mila spettatori della prima parte al 6,3% di share e 467 mila spettatori nella seconda.

Su Rai 3 ‘Agorà Extra’ registra il 6,2% di share e 226 mila spettatori, ‘Geo’ segna il 10% di share e 834 mila spettatori e ‘Un posto al sole’ il 7,4% di share e 1 milione 473 mila spettatori. Le reti Rai conquistano a pari perimetro l’intera giornata con il 30,1% di share e 2 milioni 234 mila spettatori.