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mercoledì 30 settembre 2026

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Ascolti tv 29 settembre, ‘Verità Nascoste’ con il 10% di share in prima serata

Ascolti tv 29 settembre, ‘Verità Nascoste’ con il 10% di share in prima serata
Milo Infante (Foto da Instagram @miloinfante_official)
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Grande seguito per ‘Tutto l’Amore che Resta’, con Raoul Bova, su Rai1

‘Verità Nascoste’, programma condotto da Milo Infante, in prima serata su Rete4, martedì 29 settembre 2026 ha totalizzato 1.174.000 spettatori e il 10% di share. Rimanendo sulle reti Mediaset, su Canale5 ‘Achille Lauro – Comuni Immortali’ ha conquistato 1.590.000 spettatori con uno share dell’11.8%. Su Italia1, invece, la partita di Nations League, Spagna-Croazia, ha incollato davanti al video 1.294.000 spettatori con il 6.9%.

17.3% di share per Raoul Bova su Rai1

Su Rai1 ‘Tutto l’Amore che Resta’, con Raoul Bova, è stato visto da 2.673.000 spettatori pari al 17.3% di share. Su Rai2 ‘Boss in Incognito’,  il docu-reality con Elettra Lamborghini, ha intrattenuto 643.000 spettatori pari al 4.7%. Su Rai3 ‘Filorosso’ ha ottenuto 389.000 spettatori (3.1%). Su La7 ‘DiMartedì’ ha raggiunto 1.581.000 spettatori e il 10.8%. Su Tv8 ‘X Factor’ ha ottenuto 665.000 spettatori (5.2%). Sul Nove ‘Geopop Racconta’ ha radunato 375.000 spettatori con il 2.4%.

Il preserale Rai

Nel preserale di Rai 1 vince ‘Reazione a Catena’ che arriva al 26% di share e ottiene 4 milioni 46 mila spettatori e in access prime time ‘Affari tuoi’ sfiora il 22% di share (21,9%) e tocca i 4 milioni 325 mila spettatori. ‘Vita in diretta’ è al 21,1% di share e 1 milione 767 mila spettatori. Su Rai 2 ‘Ore 14 giorno’ si attesta all’8,3% di share e 835 mila spettatori, mentre ‘BellaMà’ passa dal 5,8% di share e 465 mila spettatori della prima parte al 6,3% di share e 467 mila spettatori nella seconda.

Su Rai 3 ‘Agorà Extra’ registra il 6,2% di share e 226 mila spettatori, ‘Geo’ segna il 10% di share e 834 mila spettatori e ‘Un posto al sole’ il 7,4% di share e 1 milione 473 mila spettatori. Le reti Rai conquistano a pari perimetro l’intera giornata con il 30,1% di share e 2 milioni 234 mila spettatori.

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