Bruno Vespa parla dell’incidente in casa: “Una caduta mentre facevo ginnastica”

“E’ stata una bruttissima caduta, ma sono stato fortunato: la visita oculistica è stata perfetta”. Bruno Vespa è tornato a parlare del suo recente incidente domestico, a margine dell’evento ‘Bruno Vespa incontra L’Aquila’ in occasione della 78esima edizione del Prix Italia, apertasi ieri nel capoluogo abruzzese, città natale del giornalista. “Stavo facendo ginnastica, mi sono alzato e sono stupidamente scivolato sul tappetino, andando a incrociare lo spigolo. L’equipe del Gemelli è stata bravissima, mi sono venuti in soccorso anche la maxillo facciale e il direttore del reparto di ortopedia. Mi hanno operato il naso, l’omero e la spalla e mi hanno rimesso a posto perfettamente”, ha aggiunto il conduttore, andato in onda col volto tumefatto e il braccio fasciato il 22 settembre scorso, quando ha ospitato, a Cinque Minuti, su Rai1, Giorgia Meloni.

Vespa a ruota libera su Fiorello e Ranucci

Vespa è stato sollecitato anche sulla possibilità che Fiorello appaia in una puntata di “Cinque minuti”. “Una sua nuova incursione? Sì, presenterà il suo programma. Io porto fortuna da sempre, da quando ho intervistato un cardinale polacco poi diventato Papa (Karol Wojtyla nel 1977, ndr). Quindi le mie referenze sono ‘discrete’”, ha scherzato il giornalista. “Se stavolta ci sarò anch’io? Non ne so niente – ha aggiunto – ci siamo scambiati quattro messaggi e poi abbiamo detto ‘Ci sentiamo’”.

Inevitabile un passaggio anche sull’addio di Sigfrido Ranucci a “Report“. “Non ho detto una parola su Ranucci e continuerò a non dirla, dico di nuovo soltanto: pensate se fossi stato io al posto suo”, ha liquidato Vespa.