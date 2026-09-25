“Da Noi… a Ruota Libera”, torna il programma con Francesca Fialdini: gli ospiti del 27 settembre 2026

Francesca Fialdini torna da domenica 27 settembre 2026 alle 17.20 su Rai 1 con “Da noi… a Ruota Libera”, il programma realizzato dalla Direzione Intrattenimento Day Time in collaborazione con Endemol Shine Italy. Attraverso le sue interviste, Francesca Fialdini tornerà a raccontare le storie dei protagonisti del mondo dello spettacolo e di persone comuni che hanno avuto il coraggio di cambiare vita, rimettersi in gioco e dare una nuova direzione al proprio percorso, facendo girare la ruota, simbolo di rinascita, trasformazione e coraggio. Come sempre, l’obiettivo del programma sarà quello di far conoscere storie vere, forti, con uno sguardo sempre attento all’attualità, offrendo spunti di riflessione e utilizzando linguaggi e punti di vista sempre diversi.

Tra gli ospiti della prima puntata di questa ottava stagione Milly Carlucci, regina del sabato sera di Rai 1, pronta a raccontare a Francesca Fialdini tutte le novità della nuova edizione di “Ballando con le stelle”, che tornerà su Rai1 dal 3 ottobre, e a mostrare, in esclusiva, le prime immagini delle prove dei nuovi concorrenti. In studio anche Rita Pavone, cantante e attrice, icona della musica italiana, ha costruito una carriera costellata di grandi successi, affrontando anche diversi ostacoli lungo il cammino, ma avendo sempre al suo fianco il marito Teddy Reno, che questa estate ha festeggiato il traguardo dei 100 anni.

Infine, accompagnato dalla mamma Loretta e dal fratello Mattia, Leonardo Bove, sedicenne milanese tra i giovani italiani rimasti gravemente feriti nel rogo di Capodanno a Crans Montana. Dimesso lo scorso luglio dall’ospedale Niguarda, Leonardo racconterà per la prima volta il suo lungo percorso di guarigione, la rinascita dopo mesi di sofferenza e il ritorno alla normalità, segnato anche dal rientro a scuola, avvenuto pochi giorni fa.

“Da Noi…a Ruota Libera” è un programma di Cristiana Mastropietro, Vincenzo Faccioli Pintozzi, Francesca Fialdini, Ernesto Marra, Gaspare Baglio, Angela Melcarne, realizzato dalla Direzione Intrattenimento Day Time in collaborazione con Endemol Shine Italy (parte di Banijay Entertainment), con la regia di Elisabetta Pierelli. Produttore esecutivo Rai, Monica Gallella. Produttore esecutivo Endemol Shine Italy, Laura Mantelli.