Lol Halloween special Italia 2026: il cast e il trailer

Svelato il poster e il trailer ufficiali di LOL Halloween Special 2026. Torna infatti con uno speciale LOL: Chi ride è fuori. Nel cast ci saranno sei tra i protagonisti di tutte le edizioni del comedy-show prodotto da Endemol Shine Italy (parte di Banijay Entertainment) per Amazon MGM Studios che sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in oltre 240 Paesi e territori nel mondo dal 23 ottobre.



I primi due episodi di LOL Halloween Special, saranno presentati in anteprima, alla presenza del cast, lunedì 19 ottobre, ad Alice nella Città – sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma, che si tiene dal 14 al 25 ottobre, come evento speciale all’interno del programma Panorama Italia | Serie.

Il cast di LOL Halloween Special e la novità

In LOL Halloween Special, si sfideranno per 4 ore Maccio Capatonda, Katia Follesa, Lucia Ocone, Herbert Ballerina, Brenda Lodigiani e Andrea Pisani. Nel gioco viene introdotta una novità: i comici questa volta non solo dovranno rimanere seri e non ridere, ma dovranno riuscire anche a non spaventarsi. Alla prima risata ma anche al primo spavento, scatterà il cartellino giallo dell’ammonizione seguito da quello rosso che comporterà l’espulsione dal gioco. Chi riuscirà a mantenere il sangue freddo fino alla fine si aggiudicherà il montepremi finale di 100.000 euro, da devolvere a un ente benefico a sua scelta.

La control room sarà affidata all’inesorabile commento della Gialappa’s Band (Giorgio Gherarducci e Marco Santin), che accompagnerà i concorrenti in questa sfida all’ultima battuta. Ma non è finita qui. Torna anche Lillo Petrolo che, in questa edizione speciale, vestirà i panni del CEO di un’agenzia decisamente fuori dal comune: un’agenzia di mostri pronti a irrompere nel gioco per tentare di spaventare i concorrenti.



