Delitto di Garlasco, oggi un audio inedito di Sempio a ‘Lo stato delle cose’ su Rai3

Nuovo capitolo della vicenda legata al delitto di Garlasco. Nella nuova puntata de “Lo Stato delle Cose” di Massimo Giletti, in onda oggi 21 settembre alle 21.15 su Rai3, per l’approfondimento sul delitto di Garlasco si parte da un audio originale di Andrea Sempio: una intercettazione, mai ascoltata prima, che apre nuovi interrogativi sulle indagini condotte dalla Procura di Pavia nel 2017. E dopo l’archiviazione della posizione dell’ex procuratore Mario Venditti, avvenuta pochi giorni fa, resta da chiarire chi abbia ricevuto il denaro dalla famiglia Sempio e a quale titolo. In studio l’avvocato Liborio Cataliotti, attuale difensore di Sempio, l’avvocato Massimo Lovati e Antonio De Rensis, legale di Alberto Stasi, Gianluca Zanella, giornalista e scrittore.

Inoltre, nel corso della puntata, il “faccia a faccia” vede protagonista Matteo Renzi, Presidente di “Italia Viva”: una lettura a tutto campo dell’attualità politica italiana in vista delle prossime elezioni. E si torna a parlare dell’attentato a Sigfrido Ranucci, con l’intervista in esclusiva a Maria Rosaria Boccia, in occasione del libro da lei appena pubblicato e dedicato al rapporto di amicizia con il giornalista. E ancora: l’intervista all’uomo che ha confezionato la bomba per l’attentato, le accuse pesanti dell’ex compagna di Valter Lavitola, e la pista dei suoi affari brasiliani. Ospiti i giornalisti Peter Gomez e Nello Trocchia.