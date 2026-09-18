Raffaella Griggi conduttrice di ‘Chi l’ha visto?’: presentata la nuova edizione – Le foto

Raffaella Griggi prende il timone di ‘Chi l’ha visto?’, dopo l’addio di Federica Sciarelli alla storica trasmissione di Rai3. “Raffaella Griggi insieme a tutta la squadra raccoglie una eredità importante, ma sono sicuro che insieme riusciranno a imprimere ulteriore forza e slancio al programma”, ha detto Paolo Corsini, Direttore Approfondimento della Rai, nel corso della presentazione di ‘Chi l’ha visto?’.