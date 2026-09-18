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venerdì 18 settembre 2026

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Raffaella Griggi conduttrice di ‘Chi l’ha visto?’: presentata la nuova edizione – Le foto

Raffaella Griggi conduttrice di ‘Chi l’ha visto?’: presentata la nuova edizione – Le foto
Raffaella Grigi nuova conduttrice di ‘Chi l’ha Visto?’ in conferenza stampa a Roma (foto di Cecilia Fabiano/ LaPresse)
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Raffaella Grigi nuova conduttrice di ‘Chi l’ha Visto?’ in conferenza stampa a Roma (foto di Cecilia Fabiano/ LaPresse)
Raffaella Grigi nuova conduttrice di ‘Chi l’ha Visto?’ in conferenza stampa a Roma (foto di Cecilia Fabiano/ LaPresse)
Raffaella Grigi nuova conduttrice di ‘Chi l’ha Visto?’ in conferenza stampa a Roma (foto di Cecilia Fabiano/ LaPresse)
Raffaella Grigi nuova conduttrice di ‘Chi l’ha Visto?’ in conferenza stampa a Roma (foto di Cecilia Fabiano/ LaPresse)
Raffaella Grigi nuova conduttrice di ‘Chi l’ha Visto?’ in conferenza stampa a Roma (foto di Cecilia Fabiano/ LaPresse)
Raffaella Grigi nuova conduttrice di ‘Chi l’ha Visto?’ con il direttore Paolo Corsini in conferenza stampa a Roma (foto di Cecilia Fabiano/ LaPresse)
Raffaella Grigi nuova conduttrice di ‘Chi l’ha Visto?’ con il direttore Paolo Corsini in conferenza stampa a Roma (foto di Cecilia Fabiano/ LaPresse)
Raffaella Grigi nuova conduttrice di ‘Chi l’ha Visto?’ in conferenza stampa a Roma (foto di Cecilia Fabiano/ LaPresse)
Raffaella Grigi nuova conduttrice di ‘Chi l’ha Visto?’ con il direttore Paolo Corsini in conferenza stampa a Roma (foto di Cecilia Fabiano/ LaPresse)
Raffaella Grigi nuova conduttrice di ‘Chi l’ha Visto?’ con il direttore Paolo Corsini in conferenza stampa a Roma (foto di Cecilia Fabiano/ LaPresse)
Raffaella Grigi nuova conduttrice di ‘Chi l’ha Visto?’ in conferenza stampa a Roma (foto di Cecilia Fabiano/ LaPresse)
Raffaella Grigi nuova conduttrice di ‘Chi l’ha Visto?’ in conferenza stampa a Roma (foto di Cecilia Fabiano/ LaPresse)

Raffaella Griggi prende il timone di ‘Chi l’ha visto?’, dopo l’addio di Federica Sciarelli alla storica trasmissione di Rai3. “Raffaella Griggi insieme a tutta la squadra raccoglie una eredità importante, ma sono sicuro che insieme riusciranno a imprimere ulteriore forza e slancio al programma”, ha detto Paolo Corsini, Direttore Approfondimento della Rai, nel corso della presentazione di ‘Chi l’ha visto?’.

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