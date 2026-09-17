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giovedì 17 settembre 2026

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Rai, Rossi assume la direzione generale ad interim

Rai, Rossi assume la direzione generale ad interim
Giampaolo Rossi, Roma, 25 marzo 2026 (Foto Mauro Scrobogna/LaPresse)
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La decisione in vista dell’uscita di Roberto Sergio a fine mese

L’amministratore delegato della Rai Giampaolo Rossi, nel corso della seduta di giovedì del Cda, ha assunto ad interim il ruolo di direttore generale in vista dell’uscita di Roberto Sergio a fine mese. Lo apprende LaPresse. Per Sergio resta aperta la partita per la permanenza come direttore generale di Rtv San Marino, ma sul tema si è deciso di far esprimere il consiglio di amministrazione con apposita delibera che verrà votata nella prossima riunione, in programma a fine settembre o a metà ottobre. 

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