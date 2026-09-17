L’amministratore delegato della Rai Giampaolo Rossi, nel corso della seduta di giovedì del Cda, ha assunto ad interim il ruolo di direttore generale in vista dell’uscita di Roberto Sergio a fine mese. Lo apprende LaPresse. Per Sergio resta aperta la partita per la permanenza come direttore generale di Rtv San Marino, ma sul tema si è deciso di far esprimere il consiglio di amministrazione con apposita delibera che verrà votata nella prossima riunione, in programma a fine settembre o a metà ottobre.
Rai, Rossi assume la direzione generale ad interim
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La decisione in vista dell’uscita di Roberto Sergio a fine mese