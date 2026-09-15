Michael J. Fox e il Parkinson: il discorso dell’attore agli Emmy 2026

È stato uno dei momenti più applauditi di tutti gli Emmy Awards 2026: la consegna del ‘Bob Hope Humanitarian Award’ a Michael J. Fox, riconosciuto per il suo impegno pluriennale nella sensibilizzazione e nella raccolta fondi per la ricerca sul morbo di Parkinson, patologia di cui soffre da oltre trent’anni. L’attore, accolto da una standing ovation, ha tenuto un discorso commovente in cui ha raccontato il proprio percorso con la malattia, affermando che “accettare il Parkinson non significa arrendersi ad esso”. Le sue parole hanno suscitato una lunga ovazione in sala e numerosi momenti di commozione tra il pubblico di Los Angeles presente alla 78esima edizione della cerimonia organizzata dalla Television Academy. A consegnare il prestigioso riconoscimento al volto simbolo della trilogia cult ‘Ritorno al futuro’ è stata Julianna Margulies, sua ex collega nella serie ‘The Good Wife’.