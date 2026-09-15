Emmy Awards 2026, trionfo per ‘Widow’s Bay’: Matthew Rhys miglior attore

‘Widow’s Bay‘ ha dominato gli Emmy Awards con 14 premi, tra cui miglior serie comedy e miglior attore per Matthew Rhys. L’attore ha conquistato complessivamente tre statuette e ha celebrato il successo nel backstage. Rhys ha vinto anche come miglior attore protagonista in una miniserie per “The Beast in Me”. È diventato così il primo uomo a vincere nello stesso anno due categorie per il miglior attore protagonista. Ha inoltre ricevuto uno degli Emmy per la miglior serie comedy come produttore esecutivo di ‘“’Widow’s Bay’”’.