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martedì 15 settembre 2026

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Emmy Awards 2026, trionfo per ‘Widow’s Bay’: Matthew Rhys miglior attore

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Widow’s Bay‘ ha dominato gli Emmy Awards con 14 premi, tra cui miglior serie comedy e miglior attore per Matthew Rhys.  L’attore ha conquistato complessivamente tre statuette e ha celebrato il successo nel backstage. Rhys ha vinto anche come miglior attore protagonista in una miniserie per “The Beast in Me”.  È diventato così il primo uomo a vincere nello stesso anno due categorie per il miglior attore protagonista. Ha inoltre ricevuto uno degli Emmy per la miglior serie comedy come produttore esecutivo di ‘“’Widow’s Bay’”’.