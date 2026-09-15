Emmy 2026, Noah Wyle trionfa ancora con “The Pitt”

Trionfo a Los Angeles per Noah Wyle, protagonista di “The Pitt”, che agli Emmy Awards 2026 ha conquistato il premio come miglior attore protagonista in una serie drammatica. L’ex interprete di John Carter in “E.R. – Medici in prima linea” ha così bissato il successo ottenuto lo scorso anno. Dopo la cerimonia, Wyle ha raggiunto il Governors Ball per far incidere il proprio nome sulle statuette vinte durante la serata. L’attore è stato immortalato mentre stringeva in mano due dei suoi Emmy, consegnati agli addetti per l’incisione