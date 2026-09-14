La Volta Buona su Rai 1 dal 14 al 18 settembre 2026: gli ospiti di Caterina Balivo

Seconda settimana di programmazione per La Volta Buona, il daily show pomeridiano condotto da Caterina Balivo in onda su Rai1 da lunedì 14 a venerdì 18 settembre alle 14.05. Un appuntamento quotidiano che affronterà con leggerezza e garbo i principali temi di attualità, costume e società, accogliendo ospiti e pubblico in studio.

Tra gli ospiti i protagonisti della nuova stagione tv

Questa settimana, sull’iconico divano arancione di Rai1, si racconteranno alcuni dei protagonisti più attesi della nuova stagione televisiva, tra anteprime delle fiction targate Rai, curiosità e racconti dal dietro le quinte. Spazio anche alla musica e al teatro, con nuovi debutti, progetti e celebrazioni, in compagnia di autentiche regine della musica italiana. Nel salotto di Caterina Balivo, riflettori accesi anche sui legami familiari e affettivi, attraverso storie, testimonianze e il confronto con ospiti ed esperti.

Tornano, inoltre, le rubriche dedicate all’alimentazione, al benessere e alla longevità, con i consigli degli esperti per adottare sane abitudini e prendersi cura della propria salute. A scandire il racconto quotidiano, interviste, collegamenti con gli inviati, esibizioni, momenti musicali e giochi telefonici che coinvolgeranno il pubblico da casa. La regia è di Daniela Celotto.