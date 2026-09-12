Ornella Muti a ‘Ballando con le Stelle’

Ornella Muti è la tredicesima concorrente ufficiale di ‘Ballando con le Stelle’, lo spettacolo di Rai1 giunto alla 21esima edizione al via il 3 ottobre prossimo.

L’annuncio è arrivato sui social, in un video, con l’attrice che viene ‘incalzata’ dalla figlia Naike. “Mamma lo fai o non lo fai, ci vai o non ci vai? Lo vogliono sapere tutti, dai”, chiede Naike a Ornella Muti che risponde: “Sì, ci vado a Ballando con le stelle“.



L’attrice italiana si aggiunge al cast dello spettacolo che comprende già altri dodici concorrenti: