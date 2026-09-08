X Factor 2026 al via il 10 settembre, Irama novità tra i giudici

La nuova stagione di X Factor torna a partire dal 10 settembre su Sky e in streaming su NOW. La conduzione resta affidata a Giorgia, mentre il tavolo dei giudici si presenta in una formazione inedita: tornano Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi, affiancati dal debuttante Irama, che sostituisce Achille Lauro.

Irama, nuovo giudice di X Factor (Foto Ufficio Stampa Sky)

Saranno sei le puntate di selezioni: le Auditions, divise in tre episodi; a seguire le due serate di Bootcamp; quindi, lo step più importante e decisivo, le Last Call che formeranno i terzetti ufficiali. Da quest’ultima fase emergeranno quindi i 12 protagonisti ufficiali di X Factor: 12 artisti che settimana dopo settimana, a partire da giovedì 22 ottobre, sul palco del Teatro Repower di Milano, si sfideranno nel corso dei Live Show. La finale di giovedì 3 dicembre si celebrerà a Milano all’Unipol Forum di Assago, dopo due anni in Piazza del Plebiscito a Napoli.